موعد نهائي كأس العالم للسيدات 2023 بين إسبانيا وإنجلترا والقنوات الناقلة، وكل ما تريد معرفته

موقع "جول" يقدم لك موعد مباراة نهائي كأس العالم للسيدات 2023 بين إسبانيا وإنجلترا والقنوات الناقلة، وكل ما تريد معرفته

بطولة مذهلة بحق تلك التي نظمتها أستراليا ونيوزيلندا وأجبرت العالم على احترام كرة القدم النسائية بعد أن ظهر التطور بشكل واضح في هذه اللعبة لدى السيدات.

البطولة تمر الآن بمرحلتها الأخيرة، نوشك على معرفة بطل كأس العالم للسيدات 2023، حين يخوض منتخبا إسبانيا وإنجلترا اللقاء النهائي على ملعب أستراليا.

إسبانيا فازت بشق الأنفس على السويد في نصف النهائي بهدفين لهدف، بينما كانت مهمة إنجلترا أسهل نسبيًا حين تخطت صاحبة الأرض أستراليا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم كل ما تريدون معرفته عن مباراة إسبانيا وإنجلترا في نهائي كأس العالم للسيدات 2023 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات كأس العالم للسيدات 2023 والقنوات الناقلة والمجموعات

أين تقام مباراة إسبانيا وإنجلترا في نهائي كأس العالم للسيدات 2023 ؟

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم في وقت سابق استضافة أستراليا ونيوزيلندا بطولة كأس العالم للسيدات 2023 في تنظيم مشترك، وعليه تم خوض المباريات بالمناصفة بين البلدين.

المبارا النهائية ستجري في أستراليا وتحديدًا على ملعب أستراليا في مدينة سيدني، والذي يسع 83500 متفرج ويلعب فيه المنتخب الأسترالي عادة كل مبارياته الرسمية.

ما هو موعد مباراة إسبانيا وإنجلترا في نهائي كأس العالم للسيدات 2023 ؟

موعد مباراة إسبانيا وإنجلترا في نهائي كأس العالم للسيدات 2023 هو يوم الأحد الموافق 20 أغسطس 2023 على ملعب أستراليا بمدينة سيدني.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم للسيدات 2023 بين إسبانيا وإنجلترا ؟

تذاع مباراة إسبانيا وإنجلترا في نهائي كأس العالم للسيدات 2023 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، يمكنك مشاهدتها عبر شاشتها.

المباراة الموعد القناة الناقلة النتيجة الملعب إسبانيا - إنجلترا (نهائي كأس العالم للسيدات 2023) الأحد 20 أغسطس 2023

13:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium - أستراليا

من هو أكثر فريق فاز بكأس العالم للسيدات؟

أكثر فريق فاز ببطولة كأس العالم للسيدات هو منتخب الولايات المتحدة الأمريكية والذي سبق له تحقيق اللقب 4 مرات.

وانطلقت بطولة كأس العالم للسيدات عام 1991، ومن يومها تدين السيطرة في البداية لأمريكا، ولكن في الألفية الجديدة دخلت أوروبا لمنافسة أمريكا أكثر عبر ألمانيا، إلا أن الغلبة ظلت أكثر للولايات المتحدة.