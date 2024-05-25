موعد نهائي كأس السوبر الإفريقي 2024 بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة، وكل ما تريد معرفته

تعرف على موعد كأس السوبر الإفريقي 2024 بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة، وكل ما تريد معرفته

يتجدد اللقاء السنوي في كأس السوبر الإفريقي، حيث يتواجه بطلا دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية من أجل معرفة من يسيطر على القارة السمراء في السوبر الإفريقي.

مواجهة هذا العام ستكون مصرية خالصة بعد حصد الأهلي لبطولة دوري ابطال إفريقيا للمرة الثانية عشر في تاريخه، بينما فاز الزمالك بالبطولة الثانية له في الكونفيدرالية.

الأهلي تفوق على الترجي في نهائي دوري ابطال إفريقيا، بينما حرم الزمالك نهضة بركان من التتويج بالكونفيدرالية.

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في السطور التالية نستعرض لكم كل ما تريدون معرفته عن مباراة كأس السوبر الإفريقي 2024 بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة وسجل المواجهات الثنائية والمتوجين..

ما موعد نهائي كأس السوبر الإفريقي 2024 بين الأهلي والزمالك؟

لم يتم تحديد موعد نهائي لبطولة كأس السوبر الإفريقي 2024، ولكن الاتحاد الإفريقي أكد على أنّ المباراة سوف تقام بين 25 و 30 يونيو المقبل.

ما هي القنوات الناقلة ل نهائي كأس السوبر الإفريقي 2024 بين الأهلي والزمالك ؟

تذاع مباراة كأس السوبر الإفريقي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، يمكنك مشاهدة مباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي 2024 بين الأهلي والزمالك على شاشتها.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الأهلي - الزمالك 25-30 يونيو 2024 beIN Sport -

ما هو تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي؟

تواجه الفريقان في مناسبة واحدة فقط في السوبر الإفريقي وكانت عام 1994.

وحقق الزمالك اللقب وقتها بعد الانتصار بهدف نظيف.

عدد المباريات فوز الأهلي فوز الزمالك التعادل 1 0 1 0

ما تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في جميع المسابقات؟

يتفوق الأهلي على الزمالك في تاريخ المواجهات بجميع المسابقات، إذ حقق الفوز في 97 مرة مقابل 52 خسارة، وحل التعادل 76 مرة.

البطولة المباريات فوز الزمالك فوز الأهلي التعادل الدوري المصري 127 28 49 50 كأس مصر 33 11 17 5 السوبر المصري 8 2 6 0 كأس السلطان حسين 6 3 1 2 دوري القاهرة 42 9 21 12 دوري أبطال إفريقيا 9 0 6 3 السوبر الإفريقي 1 1 0 0 إجمالي المباريات الرسمية 225 52 97 76 المباريات الودية 23 8 11 4 الإجمالي 249 60 109 80

من هو أكثر فريق فاز بكأس السوبر الإفريقي؟

أكثر فريق فاز بكأس السوبر الإفريقي هو الأهلي المصري الذي يسيطر بالطول والعرض على ألقاب القارة السمراء..

الجدول التالي يستعرض سجل المتوجين بلقب كأس السوبر الإفريقي عبر التاريخ..