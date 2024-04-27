موعد نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024 بين العين ويوكوهاما مارينوس والقنوات الناقلة وسجل الفائزين

تعرف على موعد نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024 بين العين ويوكوهاما مارينوس والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته...

وصلنا إلى اللحظة الحاسمة في سباق دوري أبطال آسيا 2023-2024، بعد تحديد طرفي النهائي، الذي سيجمع العين الإماراتي، أمام يوكوهاما مارينوس الياباني.

وحجز العين مقعده في النهائي، بعد تخطي عقبة الهلال، في نصف النهائي عقب التغلب عليه بخمسة أهداف مقابل أربعة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

أما يوكوهاما، فقد وصل إلى النهائي بركلات الترجيح، بعد التعادل مع أولسان هيونداي، في نصف النهائي بثلاثة أهداف لكل فريق في الذهاب والإياب.

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جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة العين ويوكوهاما مارينوس في نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة العين ويوكوهاما مارينوس في نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

ستقام مباراة العين ويوكوهاما مارينوس في نهائي دوري أبطال آسيا، بنظام الذهاب والإياب، على أن تكون مباراة الذهاب في اليابان، ثم مباراة التتويج في الإمارات.

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة الذهاب بين العين ويوكوهاما مارينوس، يوم السبت 11 مايو 2024، على ملعب نيسان.

بينما ستكون مباراة الإياب بين العين ويوكوهاما مارينوس، يوم السبت 25 مايو 2024، على ملعب هزاع بن زايد.

ما القنوات الناقلة لمباراة العين ويوكوهاما مارينوس في نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، ستجد المباراة على شاشتها.

كما يمكن مشاهد مباريات المسابقة داخل المملكة العربية السعودية عبر قنوات SSC Sports HD.

أما إن كانت في الإمارات العربية المتحدة، تستطيع مشاهدة القمة على أبو ظبي الرياضية آسيا 1.

هواة البث المباشر يمكنهم المشاهدة عن طريق تطبيق TOD TV، ومن داخل المملكة عبر تطبيق شاهد.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب يوكوهاما مارينوس - العين السبت 11 مايو 2024،

beIN Sports AFC

SSC Sports HD 1 نيسان العين - يوكوهاما مارينوس السبت 25 مايو 2024، beIN Sports AFC

SSC Sports HD 1 هزاع بن زايد

ما سجل الفائزين ببطولة دوري أبطال آسيا عبر التاريخ؟

يعد نادي الهلال السعودي هو الأكثر تتويجًا بلقب بطولة دوري أبطال آسيا عبر التاريخ، بعدما حقق اللقب في أربع مناسبات، يليه نادي بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي برصيد ثلاثة ألقاب بالتساوي مع أوراوا الياباني.