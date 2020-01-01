نهائي كأس كاراباو 2020: الموعد، القنوات الناقلة والأبطال السابقين

كل ما تريد معرفته عن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لعام 2020 والمعروف باسم كاراباو كاب، الموعد، القنوات الناقلة والأبطال السابقين للبطولة

أبانوب صفوت

اقترب موعد نهائي كأس كاراباو بعد أن وصلت البطولة إلى مراحلها الأخيرة، مع منافسة أربعة أندية على لقب العام الحالي وهُم مانشستر سيتي حامل اللقب، مانشستر يونايتد، ليستر سيتي وأستون فيلا، ومن المقرر أن يُحدد طرفي المباراة النهائية وذلك قبل نهاية شهر يناير الحالي بعد إقامة إياب نصف النهائي.

شهدت مباريات الذهاب، تفوق السيتزين على الشياطين الحمر في عُقر دار الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفي المباراة الثانية تعادل أستون فيلا خارج ملعبه بهدف لكل فريق مع ليستر سيتي وهو ما يمنحهما الأفضلية للتواجد في اللقاء الختامي، ولكن الأمور لم تحسم بعد خاصًة وأن مانشستر يونايتد كان قد تمكن من قهر السيتي في الاتحاد في الدوري، لذا كل شئ وارد.

وفي هذا التقرير، سنتعرف على موعد نهائي كأس كاراباو 2020، ما هي القنوات الناقلة للبطولة؟ ومن هم الأبطال التاريخيين لها؟ وأكثر من ذلك.

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موعد نهائي كأس كاراباو 2020

من المقرر إقامة نهائي كأس كاراباو لعام 2020 يوم 1 مارس المُقبل والموافق 6 رجب 1441 هجريًا، ولكن لم تحدد ساعة إقامة المباراة حتى الآن، وكما هي العادة سيحتضن ملعب ويمبلي النهائي المرتقب الذي لم يُعرف طرفيه بعد.

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موعد مباراة نهائي كأس كاراباو:

المباراة الموعد الملعب القناة الناقلة لم يُحدد طرفيها بعد 1 مارس 2020،

6 رجب 1441 ويمبلي beIN SPORTS HD 2

نتائج مباريات نصف نهائي كأس كاراباو

شهدت مباريات الذهاب لدور نصف النهائي، تفوق مانشستر سيتي على اليونايتد في عقر دار الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفي اللقاء الثاني تعادل أستون فيلا مع ليستر سيتي على ملعب كينج باور، ولكن لازالت كل الاحتمالات في مباريات العودة يومي 28 و29 من شهر يناير الحالي.

المباراة النتيجة مانشستر يونايتد - مانشستر سيتي 3-1 ليستر سيتي - أستون فيلا 1-1

ما هي القنوات الناقلة لنهائي كأس كاراباو 2020؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات كأس كاراباو 2020، وكما هي العادة سيتم بث لقاءات كرة القدم الإنجليزية على قنوات بي إن سبورتس HD 2.

القنوات الناقلة لنهائي كأس كاراباو 2020:

المباراة الموعد القنوات الناقلة لم يُحدد طرفيها بعد 1 مارس 2020،

6 رجب 1441 beIN SPORTS HD 2

من هم الأبطال السابقين لكأس كاراباو؟

يملك ليفربول الرقم الأبرز لعدد مرات التتويج بكأس الرابطة على مدار التاريخ ومختلف مسميات المسابقة بواقع ثماني بطولات، ويأتي خلفه مانشستر سيتي الذي تُوج باللقب في ست مناسبات من ثم مانشستر يونايتد، أستون فيلا، تشيلسي ولجمعيهم نفس عدد الألقاب وهو خمسة.

الأبطال السابقين لكأس كاراباو: