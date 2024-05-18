يقدم لكم جول كل المعلومات اللازمة عن نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024 بين الأهلي والترجي، مواعيد المباريات، النتائج والقنوات الناقلة

اقتربت اللحظة الحاسمة لمعرفة بطل القارة السمراء، بعد الكشف عن طرفي نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024، والتي سيتنافس عليها الأهلي والترجي.

واصل الشياطين الحُمر نجاحاتهم المميزة في البطولة خلال السنوات الماضية وسيطرتهم عليها، ووصل أبناء القلعة الحمراء للنهائي للمرة الخامسة على التوالي، بعدما أقصى مازيمبي الكونغولي، بثلاثة أهداف دون رد، في مجموع مباراتي ذهاب وإياب نصف النهائي.

على الجانب الآخر الترجي حجز مقعده في نهائي المسابقة، بعد فوزه على صن داونز، في نصف النهائي بهدفين دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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وفي السطور التالية من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 بين الأهلي والترجي والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن المباراة المرتقبة.

موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 بين الأهلي والترجي

من المقرر أن يقام نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 كما هو متعارف عليه، من مباراتي ذهاب وإياب، ستكون الأولى في تونس، والعودة في مصر.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي يوم السبت 18 مايو 2024، على ملعب رادس، وستكون مباراة الإياب يوم السبت 25 من الشهر ذاته على استاد القاهرة.

ما القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 بين الأهلي والترجي؟

تذاع مباراتا نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، وبكل تأكيد ستجد نهائي الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 على شاشتها.

ومن المنتظر أن يتم نقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 6.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عن طريق تطبيق TOD.

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المباراة الموعد / النتيجة القناة الناقلة الملعب الترجي - الأهلي 0-0 beIN SPORTS HD 6 رادس الأهلي - الترجي السبت 25 مايو 2024،

20:00 مصر والسعودية، 18:00 تونس beIN SPORTS HD 6 القاهرة الدولي

ما سجل الفائزين بدوري أبطال إفريقيا عبر التاريخ؟

يملك الأهلي المصري الرصيد الأكبر من التتويج ببطولات دوري أبطال إفريقيا وهو 11 لقب، ويملك الترجي التونسي 4 ألقاب، بينما يملك الوداد المغربي 3 بطولات، ويملك صن داونز بطولة وحيدة.

الفريق عدد الألقاب الأهلي المصري 11 الزمالك المصري 5 مازيمبي الكونغولي 5 الترجي الرياضي التونسي 4 هافيا كوناكري الغيني 3 الوداد البيضاوي المغربي 3 الرجاء البيضاوي المغربي 3 كانون ياوندي الكاميروني 3 أشانتي كوتوكو الغاني 2 شبيبة القبائل الجزائري 2 إنييمبا النيجيري 2 وفاق سطيف الجزائري 2 فيتا كلوب الكونغولي 1 هارتس أوف أوك الغاني 1 الإسماعيلي المصري 1 النجم الساحلي التونسي 1 أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي 1 صن داونز الجنوب إفريقي 1 أسيك ميموزا الإيفواري 1 أوريكس دوالا الكاميروني 1 ستاد أبيدجان الإيفواري 1 كارا برازافيل الكونغولي 1 مولودية الجزائر الجزائري 1 يونيون دوالا الكاميروني 1 الجيش الملكي المغربي 1 الإفريقي التونسي 1

ما الجوائز المالية للفائز بدوري أبطال إفريقيا؟

في مايو لعام 2023، قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم زيادة الجوائز المالية للفرق المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، إذ يحصل الفائز بالبطولة على 4 مليون دولار، بينما يحصل الوصيف على 2 مليون دولار.

وسيحصل الفرق التي شاركت في نصف النهائي على مليون و200 ألف دولار، بينما تكون جائزة الوصول لربع النهائي 900 ألف دولار.