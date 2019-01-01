نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019 | الموعد، القنوات الناقلة والملعب المستضيف

يقدم جول كل ما تريد معرفته عن نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019، ما هو موعده وأين سيقام؟ وكيف تتابعه وما هي القنوات الناقلة؟

أحمد رضوان | تويتر

انطلقت الأدوار التمهيدية من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 26 يونيو 2018 ميلادياً، الموافق 12 شوال 1439 هجرياً، واستمرت حتى الأربعاء 29 أغسطس 2018 ميلادياً، الموافق 17 ذو الحجة 1439 هجرياً، ثم بدأت الأدوار الأساسية لذات الأذنين يوم الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 ميلادياً، الموافق 7 محرم 1440 هجرياً.

تحددت جميع الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا 2018-2019 فيما بعد، وكما هو معتاد شارك في دور المجموعات 32 فريقاً تم توزيعهم على 8 مجموعات رباعية، وكل فريق خاض مباراتي ذهاب وإياب مع كل منافس له في المجموعة، وفي النهاية صعد الفريقين صاحبي المركز الأول والثاني في كل مجموعة للدور الثاني، وتواصلت البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراتي الذهاب والإياب حتى النهائي الذي سيلعب على مباراةٍ واحدة.

تحدد الطرف الأول لنهائي دوري أبطال أوروبا 2018-19، وهو ليفربول الذي كان وصوله للمباراة النهائية لذات الأذنين درب من المستحيلات بعد خسارته في ذهاب نصف النهائي بثلاثيةٍ نظيفة من برشلونة، لكن زملاء صلاح انتفضوا في الإياب رغم غيابه وقلبوا الطاولة على رفقاء ميسي وانتصروا برباعيةٍ نظيفة أعادت للأذهان نهائي اسطنبول 2005، والذي خسر الريدز شوطه الأول بالثلاثة ثم عاد في الشوط الثاني وردهم ورفع الكأس بركلات الجزاء في النهاية.

كما تعودنا في النسخ السابقة من دوري أبطال أوروبا، فإن الملعب المستضيف للنهائي يتم اختياره من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فما هو الاستاد الذي وقع عليه الاختيار لاستضافة نهائي ذات الأذنين 2018-2019؟ ومتى ستنطلق صافرة المباراة؟ هذا ما يستعرضه لكم جول في الأسطر التالية.

ما هو موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019؟

سيكون موعد نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت 1 يونيو 2019 ميلادياً، الموافق 26 رمضان 1440 هجرياً، وستنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019:

المباراة الملعب الموعد ليفربول - (توتنهام / أياكس) واندا ميتروبوليتانو، مدريد السبت 1 يونيو 2019،

26 رمضان 1440،

21:00 مصر، 22:00 السعودية

ما هي القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا 2019؟ وكيف يمكنني متابعته؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا حتى عام 2021، ما يعني أنها ستكون الشاشة الحصرية التي ستعرض نهائي ذات الأذنين 2018-2019، وستنقل المباراة على أكثر من قناة باللغات العربية والإنجليزية وحتى الفرنسية والإسبانية.

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يمكنك متابعة البث المباشر لنهائي المسابقة الأفضل في كرة القدم على صعيد الأندية عن طريق الإنترنت باستخدام خدمة بي إن كونتكت التي تقدمها الشبكة القطرية حصرياً أيضاً، ولن تكون هذه الطريقة الوحيدة للمتابعة على الشبكة العنكبوتية، فالنسخة العربية من موقع جول ستقوم بتغطية نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019 مباشرةً ولحظةً بلحظة، وستبدأ هذه التغطية قبل انطلاق صافرة البداية بحوالي نصف ساعة، وستستعرض جميع كواليس المباراة ومجرياتها.

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أين سيقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019؟

سيقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019 على استاد واندا ميتروبوليتانو معقل فريق أتلتيكو مدريد، والواقع بالعاصمة الإسبانية، وهو ملعب حاصل على تصنيف 5 نجوم من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ما يعني أنه مناسب لاستضافة النهائيات الكبرى.

كان يعرف الملعب سابقاً باسم لا بينيتا، وافتتح لأول مرة في 6 سبتمبر 1994، وكانت سعته الإجمالية 20 ألف متفرج، وبعد فشل مدريد استضافة أوليمبياد الألعاب الصيفية أعوام 2012، 2016 و2020، انتقلت ملكية الملعب في 2003 للبلدية وتم غلقه في 2004.

في عام 2008 اتفق رئيس البلدية ورئيس نادي أتلتيكو مدريد على بناء ملعباً جديداً للروخيبلانكوس في نفس مكان لا بينيتا، وبالفعل بدأت أعمال التجديد في 2011 واستمرت حتى 2017 عندما افتتح الملعب باسم واندا ميتروبوليتانو، وأصبح الملعب الجديد للفريق العاصمي بدلاً من فيسينتي كالديرون.

المباراة الملعب نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019 واندا ميتروبوليتانو، مدريد

كم مرة استضافت مدريد نهائي دوري أبطال أوروبا من قبل؟

سبق للعاصمة الإسبانية مدريد استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 4 مراتٍ من قبل، كانت جميعاً في سانتياجو بيرنابيو الملعب التريخي لريال مدريد، ولم يسبق لواندا ميتروبوليتانو استضافة أي نهائي لذات الأذنين من قبل.

نهائي الكأس الأوروبية 1957

أول نهائي دوري أبطال أوروبا استضافته مدريد كان موسم 1956-1957، وكانت تعرف المسابقة وقتها بالكأس الأوروبية، وجمعت هذه المباراة ريال مدريد بفيورنتينا الإيطالي، وانتهت بانتصار الملكي بهدفين نظيفين.

كانت المسابقة وقتها عبارة عن 4 أدوار إقصائية تلعب على مباراتي ذهاب وإياب، ووقتها انتصر الميرينجي بمواجهة الدور الأول على رابيد فيينا بنتيجة (2-0)، بعد أن تم اللجوء لمباراةٍ فاصلةٍ بسبب تساوي مجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب 5-5).

قابل البلانكوس نيس في ربع النهائي وفازوا عليه بإجمالي نتائج (6-2)، قبل أن يعبروا للنهائي على حساب مانشستر يونايتد بنتيجة (5-3) من لقائي الذهاب والإياب.

على الجانب الآخر وصل فيورنتينا للنهائي وقتها بعد أن أقصى نوركوبينج السويدي في الدوري الأول بمجموع نتائج (2-1)، ثم فوزه على جراسهوبر بإجمالي نتائج (5-3)، وفي نصف النهائي واجه الفيولا النجم الأحمر وتأهل على حسابه بصعوبةٍ بنتيجة (1-0).

نهائي الكأس الأوروبية 1969

لم يكن أحد طرفي النهائي وقتها إسبانياً، حيث جمع ميلان الإيطالي وأياكس الهولندي وانتهى بفوز الروسونيري بأربعة أهدافٍ لهدف.

كانت البطولة وقتها عبارة عن 5 أدوار إقصائية من مباراتي ذهاب وإياب، وفي الدور الأول قابل الديافولو مالمو السويدي وأقصاه بمجموع نتائج (5-3)، ولم يواجه أحداً في الدور الثاني لانسحاب 4 فرق من المسابقة، وفي ربع النهائي واجه الفريق الأحمر والأسود سيلتيك الاسكتلندي وأقصاه بإجمالي نتائج (1-0)، وذلك قبل أن يتأهل على حساب مانشستر يونايتد بمجموع نتائج (2-1).

أما آياكس فقد أقصى في طريقه نيورنبيرج بمجمو نتائج (5-1)، ثم فنربخشه التركي بنتيجة (4-0)، ثم بنفيكا البرتغالي بنتيجة (3-0) في مباراة الإعادة بعد تعادل الفريقين، وأخيراً أقصى الكبير الهولندي سبارتاك ترنافا من نصف النهائي بمجموع نتائج (3-2).

نهائي الكأس الأوروبية 1980

مرةً أخرى استضافت مدريد فريقين غير إسبانيين في نهائي دوري أبطال أوروبا، وكانا هذه المرة نوتنجهام فورست الإنجليزي وهامبورج الألماني، وانتهت المباراة بفوز الريدز بصعوبةٍ بهدفٍ نظيف.

لم يختلف نظام المسابقة عن ما كان عليه في 1969، ووقتها تخطى الفورست في طريقه للنهائي أوستير السويدي، أرجيش بيتيشتي الروماني، دينامو بيرلين الألماني الشرقي وأياكس الهولندي، أما الدينو فوصل للنهائي وقتها بعد أن أقصى في طريقه فالور الآيسلندي، دينامو دينامو تبيليسي السوفيتي، هايدوك سبليت اليوغوسلافي وريال مدريد الإسباني.

نهائي دوري أبطال أوروبا 2010

كانت هذه المرة الأخيرة التي تقام فيها المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في مدريد، وكان طرفي النهائي وقتها بايرن ميونخ والإنتر الذي انتصر بهدفين نظيفين.

كان نظام البطولة وقتها هو النظام الحالي، وفي دور المجموعات عبر الفريق البافاري للدور الثاني بعد أن جاء وصيفاً خلف بوردو الفرنسي، فواجه فيورنتينا في دور الـ16 وتخطاه بمجموع نتائج (4-4) بعد اللجواء لقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض، وهي نفس الطريقة التي أقصى بها الحمر مانشستر يونايتد من ربع النهائي، قبل أن يضربوا موعداً في نصف النهائي مع ليون ويفوز عليه بمجموع نتائج (4-0).

لم يكن طريق الإنتر لنهائي دوري أبطال أوروبا وقتها مفروشاً بالورود، ففي دور المجموعات نجح في خطف بطاقة العبور بصعوبةٍ بعد أن جاء وصيفاً برصيد 6 نقاط خلف برشلونة، ثم قابل النيراتزوري تشيلسي في دور الـ16 وتخطاه بمجموع نتائج (3-1)، ثم أقصى سيسكا موسكو من ربع النهائي بإجمالي نتائج (2-0).

كانت مواجهة نصف النهائي تاريخيةً وقتها، حيث جمعت جوزيه مورينيو بجوارديولا مدرب البلاوجرانا وقتها، انتصر ثعابين ميلانو في الذهاب بنتيجة (3-1)، أما لقاء الإياب الذي كان في كامب نو فقد كان أسطورياً، ففي الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول قام الحكم بطرد تياجو موتا، وأكمل الإنتر المباراة منقوص العدد، لكنه بالرغم من ذلك خسر بهدفٍ نظيفٍ فقط ونجح في العبور للنهائي.

نهائيات دوري أبطال أوروبا السابقة في مدريد: