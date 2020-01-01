موعد مباراة الإنتر وإشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة إنتر ضد إشبيلية في نهائي بطولة الدوري الأوروبي 2020، القنوات الناقلة، الملعب، طريق الفريقين للنهائي وأكثر من ذلك...

تمكن فريق إشبيلية الإسباني من تحقيق الفوز على نظيره الإنجليزي مانشستر يونايتد في مفاجأة غير متوقعة في الدور نصف النهائي في بطولة الدوري الأوروبي ، المباراة التي أُقيمت مساء الأحد 17 أغسطس 2020 على ملعب راين إنرجي في ألمانيا.

شهدت المباراة أحداث مفاجأة حيث أحرز الفريق الإنجليزي هدف التقدم في الدقيقة التاسعة عن طريق ركلة جزاء سجلها لاعب وسط الفريق برونو فيرنانديس، وتعادل نظيره الأسباني في الدقيقة 26 عن طريق هدف أحرزه لاعب خط الوسط سوسو، ثم تمكن المهاجم لوك دي يونغ من إحراز هدف الفوز للفريق الأسباني في الدقيقة 78.

وبذلك تأهل فريق إشبيلية للمباراة النهائية من البطولة والتي من المقرر أن تقام على ملعب راين أنرجي في ألمانيا يوم الجمعة الموافق 21 أغسطس 2020 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ولم يتم تحديد الفريق الذي سوف يواجه إشبيلية في النهائي بعد حيث أن الفريق الإسباني هو أول المتأهلين.

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أما نظيره في نهائي الدوري الأوروبي فسيكون نادي الإنتر الإيطالي، والذي تمكن من الفوز بنتيجة كبيرة على شاختار في نصف النهائي بخمسة أهدافٍ دون رد، سجلها لاوتارو مارتينيز هدفين وروميلو لوكاكو هدفين، وسجل أيضًا دانيلو دامبروزيو.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة إشبيلية والإنتر في نهائي الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الإنتر وإشبيلية؟

ستقام مباراة نهائي الدوري الأوروبي بين الإنتر وإشبيلية مساء الجمعة 21 أغسطس 2020، الموافق 2 محرم 1442 هجريًا على ملعب كولن.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لنهائي الدوري الأوروبي؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حصريًا على شبكة قنوات beIN Sports، وقد خُصصت القناة رقم 1 لنقل المباراة النهائية.

إذا لم تكن مشترك في الباقة الرياضية للمجموعة القطرية، يمكنك متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر التي توفرها النسخة العربية من موقع جول.

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة إشبيلية - إنتر راين إنيرجي الجمعة 21 أغسطس 2020،

2 محرم 1442،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

ما هو الملعب المستضيف لنهائي الدوري الأوروبي؟

بعد تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم وتوقف البطولات والأنشطة، عادت من جديد في مايو وضع خطة لعودة البطولات الأوروبية، ووفقًا لهذه الخطة أقيمت بقية مباريات دوري أبطال أوروبا في البرتغال، واستأنفت مباريات الدوري الأوروبي في ألمانيا.

سيستضيف نهائي الدوري الأوروبي ملعب راين إنيرجي الواقع في مدينة كولن الألمانية، والذي يعد ملعب فريق الدوري الألماني الذي يحمل نفس الاسم.

بدأ بناء الملعب في 21 سبتمر 1921، وتم افتتاحه في 16 سبتمبر 1923، وهو يتسع لحوالي 45 ألف مشجع، لكن لن يحضر هذه المباراة جماهير.

كيف وصل إشبيلية لنهائي الدوري الأوروبي؟

بدأ إشبيلية البطولة من دور المجموعات من المجموعة الأولى، وتأهل بعد أن حصل على المركز الأول على حساب أبويل وكاراباخ ودوديلانج.

واجه كلوج في دور 32 من الدوري الأوروبي وتعادل معه 1-1 في الذهاب و0-0 في العودة، وفاز على روما في ثمن النهائي 2-0، وانتصر على وولفرهامبتون في ربع النهائي 1-0، وأقصى مانشستر يونايتد من نصف النهائي.

كيف وصل الإنتر لنهائي الدوري الأوروبي؟

بدأ الإنتر هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا في مجموعة قوية مع برشلونة وبوروسيا دورتموند وسلافيا براج، وحصل على المركز الثالث وخرج من البطولة.

أكمل مشواره في الدوري الأوروبي وفاز على لودوجوريتس في دور 32 بأربعة أهداف لهدفين، وانتصر على خيتافي في دور 16 بهدفين نظيفين، وفاز على ليفركوزن في ربع النهائي وأقصى شاختار من نصف النهائي بعد الفوز 5-0

ما هو التشكيل المتوقع لإشبيلية؟

لا غيابات في صفوف إشبيلية قبل مباراة الإنتر في نهائي الدوري الأوروبي للإصابة أو الإيقاف.

من المتوقع أن يبدأ لوبيتيجي بنفس تشكيل مباراة مانشستر يونايتد، حيث ياسين بونو في حراسة المرمى، ريجيلون وكارلوس وكوندي ونافاس في الدفاع، جوردان وفيرناندو وبانيجا في الوسط، أوكامبوس والنصيري وسوزو في الهجوم.

التشكيل | 4-3-3

ياسين بونو

سيرخيو ريجيلون - دييجو كارلوس - كوندي - خيسوس نافاس

جوان جوردان - فيرناندو - إيفير بانيجا

لوكاس أوكامبوس - يوسف النصيري - سوزو

ما هو التشكيل المتوقع للإنتر؟

لا توجد غيابات في الإنتر لأي سبب أيضًا، وسيكون الفريق كامل العدد في نهائي الدوري الأوروبي .

سيبدأ كونتي بهاندانوفيش في حراسة المرمى، باستوني ودي فري وجودين في الدفاع، يونج وجاليارديني وبروزوفيتش وباريلا ودامبروزيو في الوسط، والهجوم سيلعب به لوكاكو ولاوتارو.

التشكيل | 3-5-2

سمير هاندانوفيتش

باستوني - ستيفان دي فري - دييجو جودين

آشلي يونج - جاليارديني - مارسيلو بروزوفيتش - باريلا - دانيلو دامبروزيو

لاوتارو مارتينيز - روميلو لوكاكو