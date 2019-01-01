جدول مباريات وترتيب مجموعة ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2019-20

تعرف على ترتيب مجموعة ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2019-2020، ومواعيد ونتائج مباريات محمد صلاح في نسخة الموسم الجديد من دوري الأبطال

ندي الشافعي

يستعد نادي ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب لأول مباراة له في النسخة الجديدة من البطولة الأهم في أوروبا، وضمن الريدز مكانه مبكراً ضمن رؤوس المجموعات في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2019-2020، حيث فاز باللقب الموسم الماضي محققاً اللقب السادس في تاريخه بعد فوزه على فريق توتنهام هوتسبير في النهائي بهدفين مقابل لاشئ.

لم يكن طريق ليفربول الموسم الماضي ممهدًا بالورود بل حمل الكثير من الأشواك، ففي دور المجموعات أوقعته القرعة مع باريس سان جيرمان ونابولي والنجم الأحمر، وكاد الريدز الخروج من الدور الأول بعد تساوي العملاقين الإيطالي والفرنسي معه في النقاط، لكن محمد صلاح حسم الأمور لفريقه وقادهم لفوزٍ ثمين على أبناء الجنوب الإيطالي وضعهم في دور الـ16.

تخطى ليفربول بايرن ميونخ ببعض المعناة في ثمن النهائي، ثم أقصى بورتو بسهولةٍ تامة من ربع النهائي، وذلك قبل أن يواجه برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وخسارته الذهاب بثلاثيةٍ نظيفة، لكن روح نهائي اسطنبول تجلت في الإياب ونجح أبناء كلوب في سحق الكتلان بالأربعة والعبور على حسابهم للنهائي.

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ترتيب مجموعة ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2019-20

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا عن وقوع نادي ليفربول الإنجليزي ضمن منافسات المجموعة الخامسة في مرحلة المجموعات، بجانب كل من نادي نابولي الإيطالي ونادي سالزبورج النمساوي وجينك البلجيكي، وفي الجولة الأولى واجه الريدز أبناء الجنوب الإيطالي وخسروا بهدفين نظيفين.

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ترتيب المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا 2019-20:

المجموعة الخامسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 سالزبورج 1 1 0 0 6 2 +4 3 2 نابولي 1 1 0 0 2 0 +2 3 3 ليفربول 1 0 0 1 0 2 -2 0 4 خينك 1 0 0 1 2 6 -4 0

مواعيد مباريات ليفربول في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20