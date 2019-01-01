مواعيد مباريات ريال مدريد وجدول ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا 2019-20

تعرف على جميع مباريات ريال مدريد في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2019-20

أحمد جمال

تبدأ نسخة جديدة من دوري أبطال أوروبا ويمنى جماهير ريال مدريد النفس لتحقيق البطولة الأغلى على قلوب عشاق الملكي وهي بطولة دوري الأبطال الذي يملك فيها الميرنجي رقماً قياسياً حيث تُوج بالبطولة في 13 نسخة سابقة، والتي كانت آخرها في موسم 2017-18.

كان الموسم السابق من ذات الأذنين كارثي على البلانكوس، فبعد تصدرهم للمجموعة السابعة وتأهلهم برصيد 12 نقطة اصطدم بأياكس في دور الـ16، وعلى الرغم من انتصار الملكي بهدفين مقابل هدف خارج ملعبهم في لقاء الذهاب إلا أن الفريق الهولندي حطم جميع التوقعات وعاد ليدك حصون السانتياجو بيرنابيو بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد لريال مدريد ليُوقف زحف البطل التاريخي للبطولة نحو اللقب.

موعد مباريات الجولة الأولى من دوري الأبطال، القنوات الناقلة، الغيابات والمجموعات

وكانت قد أوقعت القرعة الملكي ضمن المجموعة الأولى رفقة باريس سان جيرمان، جلطة سراي وكلوب بروج، وعلى الرغم من الأراء الكثيرة التي ترى أن المشوار نحو الأدوار الإقصائية سيكون سهلاً، إلا أن البلانكوس يعيش حالة من التخبط وسوء النتائج في حين أن الفريقين التركي والبلجيكي يُقدمون مستويات رائعة في الآونة الآخيرة، لذا فلن تكون المجموعة بهذه السهولة على كلً من الميرنجي والبطل الفرنسي المُرشح أيضاً بقوة للتأهل.

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ومع بداية نسخة جديدة من ذات الأذنين يقدم لكم جول النسخة العربية كل ما تريد معرفته عن مباريات ريال مدريد في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2019-20، بالإضافة إلى جدول ترتيب المجموعة الأولى.

مواعيد مباريات ريال مدريد في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20

المباراة الموعد الملعب الحكم القناة الناقلة باريس سان جيرمان - ريال مدريد الأربعاء 18 سبتمبر 2019،

19 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ملعب الأمراء أنتوني تايلور beIN SPORTS HD 1 ريال مدريد - كلوب بروج الثلاثاء 1 أكتوبر 2019،

2 صفر 1441،

18:55 مصر، 19:55 السعودية سانتياجو بيرنابيو جلطة سراي - ريال مدريد الثلاثاء 22 أكتوبر 2019،

23 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية تورك تليكوم أرينا ريال مدريد - جلطة سراي الأربعاء 6 نوفمبر 2019،

9 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية سانتياجو بيرنابيو ريال مدريد - باريس سان جيرمان الثلاثاء 26 نوفمبر 2019،

29 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية سانتياجو بيرنابيو كلوب بروج - ريال مدريد الأربعاء 11 ديسمبر 2019،

14 ربيع الآخر 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية استاد يان بريدل

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جدول ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا 2019-20