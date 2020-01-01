جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 25 يناير 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 25 يناير 2020 في دوري أبطال أفريقيا والدوري السعودي وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

مع بدابة الأسبوع سنكون على موعد مع مباريات قوية اليوم السبت 25 يناير 2020 ميلاديًا الموافق 29 جمادى الأولى 1441 هجريًا.

البداية من الدوري الإسباني الذي سيشهد البداية الحقيقية للجولة 21 التي افتتحت أمس الجمعة، وفي الظهيرة سيواجه إسبانيول أتلتيك بلباو في مباراة قوية، ثم يليها لقاء صعب لبرشلونة ضد فالنسيا، وذلك قبل أن يواجه فياريال ألافيس، وفي المساء سيستضيف إشبيلية غرناطة.

في الدوري السعودي سنكون على موعد مع وجبة كروية دسمة، حيث سنكون على موعد مع ديربي الرياض بين الشباب والهلال، يليه مواجهة بين الاتحاد والعدالة.

تستمر مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا ، وسيواجه الهلال السوداني بلاتينيوم، وشبيبة القبائل فيتا كلوب، والختام سيكون ديربي عربي شمال إفريقي بين الترجي والرجاء.

نعود لأوروبا وتحديدًا للدوري الإيطالي الذي سيشهد مباريات الجولة 21، والذي سيشهد 3 مباريات أهما التي ستجمع بين تورينو وأتالانتا.

تتواصل اليوم مباريات الدور التمهيدي الثاني في دوري أبطال آسيا ، وسيحل الرفاع ضيفًا على شهر خودور فيما سيحل الكويت ضيفًا على استقلال، كما سنكون على موعد مع مباراة تحديد المركز الثالث في كأس آسيا تحت 23 بين أستراليا وأوزبكستان.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم الجمعة 24 يناير 2020، الموافق 29 جمادى الأولى 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

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مواعيد مباريات اليوم السبت 25 يناير "25-1-2020":

الدوري الإسباني - الجولة 21 المباراة الموعد القناة الناقلة إسبانيول - أتلتيك بلباو 14:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3 فالنسيا - برشلونة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3 ألافيس - فياريال 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3 إشبيلية - غرناطة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3

الدوري السعودي - الجولة 15 المباراة الموعد القناة الناقلة أبها - الفيصلي 15:55 بتوقيت السعودية، 14:55 بتوقيت مصر الرياضية السعودية الشباب - الهلال 18:10 بتوقيت السعودية، 17:10 بتوقيت مصر الرياضية السعودية الاتحاد - الحزم 20:10 بتوقيت السعودية، 19:10 بتوقيت مصر الرياضية السعودية

دوري أبطال أفريقيا - الجولة 5 المباراة الموعد القناة الناقلة بلاتينيوم - الهلال 15:00 بتوقيت السودان، 14:00 بتوقيت المغرب beIN SPORTS HD 1 فيتا كلوب - شبيبة القبائل 18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت الجزائر beIN SPORTS HD 1 الترجي - الرجاء 21:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت المغرب وتونس beIN SPORTS HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 21 المباراة الموعد القناة لناقلة فيورنتينا - جنوى 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 4 تورينو - أتالانتا 22:45 بتوقيت السعودية، 21:45 بتوقيت مصر beIN SPORTS HD 4

دوري أبطال آسيا - الدور التمهيدي الثاني شاهر خودور - الرفاع 17:20 بتوقيت البحرين، 18:20 بتوقيت الإمارات استقلال - الكويت 17:20 بتوقيت الكويت، 18:20 بتوقيت الإمارات

الدوري الألماني - الجولة 19 المباراة الموعد القناة لناقلة بايرن ميونخ - شالكه 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 5