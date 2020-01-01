جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 5 مارس 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس 5 مارس 2020 في كأس الإتحاد الإنجليزي وكأس إسبانيا والدوريات العربية وجميع البطولات، والقنوات الناقلة

يتواجه مانشستر يونايتد مع ديربي كاونتي على أرض الأخير في الدور الخامس من كأس الإتحاد الإنجليزي ويسعى ديربي للوصول لدور ربع النهائي لأول مرة منذ عام 1998- 1999، فهل سيفاجئ الجماهير بنتيجة غير متوقعة اليوم أم سيستكمل الريد ديفلز مسيرتهم في البطولة، وفي إسبانيا يستضيف ملعب لوس كارمينيس مباراة الإياب في نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا بين فريقي غرناطة وأتلتيك بيلباو الذى أستطاع الفوز في مباراة الذهاب على أرضه بهدف مقابل لاشئ.

أما عن الدوريات العربية تبدأ اليوم الجولة 21 من دوري الأمير محمد بن سلمان باللقاء المنتظر بين الشباب والعدالة على ملعب ستاد الأمير خالد بن سلطان وبالتأكيد سيسعى الليث الأبيض لتعويض الهزيمة ومصالحة جماهيرة بعد خسارته الكبيرة بنتيجة 5 أهداف أمام نادي الإتحاد، فيما يحل العميد ضيفاً على الحزم الذى تلقي خسارتين متتاليتين من ضمك والنصر، وكذلك يستكمل الدوري المصري مباريات الجولة السابعة عشر بمباراة بين إنبي وطلائع الجيش.

الآن نتعرف سويًا على مواعيد مباريات يوم الخميس 5 مارس 2020 والقنوات الناقلة..

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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 مارس "5-3-2020":

كأس الاتحاد الإنجليزي - الدور 5 المباراة الموعد القناة الناقلة ديربي كاونتي - مانشستر يونايتد 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 2

كأس ملك إسبانيا - نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة غرناطة - أتليتيك بيلباو 22:00 مصر، 23:00 السعودية KSA Sports 2 HD

الدوري السعودي - الجولة 21 المباراة الموعد القناة الناقلة الحزم - الإتحاد 17:45 مصر، 18:45 السعودية KSA Sports 2 HD الشباب - العدالة 19:40 مصر ، 19:40 السعودية KSA Sports 1 HD

الدوري المصري - الجولة 17 المباراة الموعد القناة الناقلة طلائع الجيش - إنبي 17:00 مصر، 18:00 السعودية On Sport HD