جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 30 يناير 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس 30 يناير 2020 في الدوري السعودي وكأس ملك إسبانيا وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

تستمر مباريات الأسبوع 15 في الدوري المصري اليوم الخميس 30 يناير 2020 ميلاديًا، الموافق 5 جمادى الأولى 1441 هجريًا، وسيواجه الإسماعيلي الإنتاج الحربي والاتحاد سموحة في ديربي سكندري.

دور 16 من كأس ملك إسبانيا سيكون حاضرًا اليوم، وسيواجه برشلونة ليجانيس في المباراة الأولى، أما المباراة الثانية فستجمع بين إشبيلية وميرانديس.

تبدأ اليوم مباريات الأسبوع 16 من مسابقة الدوري السعودي، وسيكمل النصر مشوار الحفاظ على اللقب وهذه المرة سيواجه ضمك، أما اللقاء الثاني فسيجمع بين الاتفاق والوحدة.

وفي الدوري القطري سيستضيف الأهلي الخور، والعربي أم صلال ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر من المسابقة.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم الخميس 30 يناير 2020، الموافق 5 جمادى الآخرة 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

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مواعيد مباريات اليوم الخميس 30 يناير "30-1-2020":

الدوري السعودي - الجولة 16 المباراة الموعد القناة الناقلة ضمك - النصر 16:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت مصر الرياضية السعودية 1 الاتفاق - الوحدة 18:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت مصر الرياضية السعودية 1

الدوري المصري - الجولة 15 المباراة الموعد القناة الناقلة الإسماعيلي - الإنتاج الحربي 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية ON SPORT الاتحاد - سموحة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية ON SPORT

الدوري القطري - الجولة 14 المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - الخور 16:35 بتوقيت قطر، 17:35 بتوقيت الإمارات Alkass one HD العربي - أم صلال 18:45 بتوقيت قطر، 19:45 بتوقيت الإمارات beIN SPORTS HD

كأس فرنسا - دور 16 المباراة الموعد القناة الناقلة نيس - ليون 21:55 بتوقيت مصر، 22:55 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 6