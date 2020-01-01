جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 24 يناير 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة 24 يناير 2020 في دوري أبطال أفريقيا والدوري السعودي وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

رغم أن يوم الجمعة في الغالب لا يحمل الكثير من الود لدى عشاق كرة القدم، إلا أن مباريات اليوم الجمعة 24 يناير 2020 الموافق 29 جمادى الأولى 1441 هجريًا قد تغير القاعدة لديهم.

البداية في الدوري السعودي الذي تتواصل فيه مباريات الجولة 15، وسيواجه اليوم الفيحاء التعاون وسيكون النصر أمام اختبار صعب ضد الاتفاق، وفي الختام يواجه الوحدة الحزم.

الدوري الإماراتي سيكون حاضرًا اليوم بمباريات الجولة 13، وفي بداية اليوم سيواجه الظفرة الفجيرة، ثم سيستضف الوحدة حتا، وفي الختام سنكون على موعدمع قمة من العيار الثقيل بين شباب الأهلي دبي والشارقة.

كن على استعداد لوجبة كروية قوية اليوم، حيث ستبدأ مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا ، وسنشاهد مباراتين، الأولى بين الزمالك ومازيمبي، والثانية ديربي عربي شمال أفريقي بين الوداد واتحاد العاصمة الجزائري.

نطير لأوروبا وتحديدًا للدوري الإيطالي الذي سيشهد افتتاحية الجولة 21، والتي ستكون بين ميلان العائد بقوة مع عودة إبراهيموفيتش وبريشيا، وفي الدوري الإسباني سنكون على موعد مع مباراة افتتاح الجولة 21 أيضًا بين أوساسونا وليفانتي.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم الجمعة 24 يناير 2020، الموافق 29 جمادى الأولى 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 24 يناير "24-1-2020":

الدوري الإماراتي - الجولة 13 المباراة الموعد القناة الناقلة الظفرة - الفجيرة 18:30 بتوقيت الإمارات، 17:30 بتوقيت السعودية أبوظبي الرياضية الوحدة - حتا 18:30 بتوقيت الإمارات، 17:30 بتوقيت السعودية أبوظبي الرياضية شباب الأهلي دبي - الشارقة 21:00 بتوقيت الإمارات، 20:00 بتوقيت السعودية أبوظبي الرياضية

الدوري السعودي - الجولة 15 المباراة الموعد القناة الناقلة الاتفاق - النصر 17:55 بتوقيت السعودية، 16:55 بتوقيت مصر الرياضية السعودية الوحدة - الحزم 20:10 بتوقيت السعودية، 19:10 بتوقيت مصر الرياضية السعودية

دوري أبطال أفريقيا - الجولة 5 المباراة الموعد القناة الناقلة الزمالك - مازيمبي 21:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت المغرب beIN SPORTS HD 2 الوداد - اتحاد العاصمة 21:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت المغرب والجزائر beIN SPORTS HD 1