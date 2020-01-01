جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20 مارس 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20 مارس 2020، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات التي تأجل معظمها بسبب انتشار فيروس كورونا؟

إذا نظرت يمينًا أو يسارًا في جميع أنحاء العالم لن تجد إلا الأشباح بفعل فيروس كورونا، وهو الحال الذي وصل لكرة القدم المتوقفة عجلتها تمامًا بأمر من المرض اللعين الذي انتشر في أرجاء المعمورة كالنار في الهشيم.

اليوم هو الجمعة الذي نبدأ معه أسبوع جديد بعد نهاية مباريات دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، ثم مباريات يوم الخميس في الدوري الأوروبي الذي سار على درب دوري الأبطال في كل شيء كما هو الحال دائمًا وتوقف تدريجًا حتى تأجلت مبارياته.

"تعدنا مباريات اليوم بقوة وإثارة ومتعة".. هذا ما كنا نبدأ به هذا المقال الذي ينقل لك عزيزي المتابع بشكلٍ يومي أهم المباريات في الدوريات العربية كالدوري السعودي والدوري المصري والدوري الإماراتي وغيرهم، كذلك في أوروبا كمباريات الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الإيطالي وغيرهم، لكن هذه الجملة انغمست الآن بالألم والأمل في آنٍ واحد.

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بالطبع لم تعد المباريات المتبقية لبعض الدوريات المجهولة مصدر متعة أو متابعة لعشاق الساحرة المستديرة لكننا أمام واقع نحتاج أن نتكاتف فيه جميعاً لذلك حاول جلب بعض الدوريات التي مازالت تقدم وجبة كروية حتى وإن كانت بلا طعم أو رائحة.

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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20 مارس "19-3-2020":