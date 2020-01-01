جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7 يناير 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7 يناير 2020 في الدوري السعودي وكأس الاتحاد الإنجليزي وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

لن تقتصر قوة مباريات اليوم الثلاثاء 7 يناير 2020 ميلاديًا الموافق 12 جمادى الأولى 1441 هجريًأ على أوروبا أو الوطن العربي وحسب، بل سنشهد مباريات قوية في الطرفين الإقليمي والعالمي.

بعد انتهاء مباريات الدور الثالث من كأس الاتحاد ، ستبدأ اليوم مباريات نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية ، وسيُلعب اليوم ذهاب ديربي مانشستر بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، وسيستضيف الفصل الأول من المواجهة ملعب أولد ترافورد الخاص بالشياطين الحمر.

بعد توقف ليوم واحد فقط تتواصل اليوم مباريات الجولة 12 من الدوري المصري ، وفي البداية سيواجه أسوان الجونة، ثم سنشهد قمة الأسبوع التي ستجمع بين بيراميدز والإسماعيلي، في نفس توقيت مباراة الإنتاج الحربي والمصري.

الأجواء أكثر سخونة في المملكة العربية السعودية، فاليوم هو الموعد الجديد للكلاسيكو بين الهلال والأهلي، والذي تأجل من الجولة 11 من الدوري السعودي لمشاركة المنتخب السعودي في كأس الخليج 23.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم الثلاثاء 7 يناير 2020، الموافق 12 جمادى الأولى 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

جوميس أكثر حسمًا ودقة وجماعية من السومة في الدوري السعودي هذا الموسم

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7 يناير "7-1-2020":

كأس كاراباو - نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر يونايتد - مانشستر سيتي 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2

الدوري السعودي - الجولة 11 المباراة الموعد القناة الناقلة الهلال - الأهلي 20:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت مصر الرياضية السعودية