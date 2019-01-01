جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 في الدوري المصري وكأس الملك وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

تتواصل اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 27 ربيع الآخر 1441 هجريًا، مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز ، وستكون البداية بمواجهة بين طنطا وأسوان، ثم سيحل مصر المقاصة ضيفًا على نادي مصر، وفي الختام سيستضيف الإنتاج الحربي الزمالك .

بدأ دور 16 من كأس خادم الحرمين أمس الإثنين بمفاجأة من العيار الثقيل فجرها أبها بالفوز على التعاون، وستتواصل المباريات اليوم بمباراة النصر ضد ضمك.

تختتم اليوم مباريات دور 16 من كأس رئيس دولة الإمارات ، وسيواجه النصر شباب الأهلي دبي والوصل خورفكان والجزيرة الوحدة.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم الثلاثاء 24-12-2019، الموافق 27 ربيع الآخر 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر "24-12-2019":

كأس خادم الحرمين - دور 16 المباراة الموعد القناة الناقلة ضمك - النصر 15:40 بتوقيت السعودية، 16:40 بتوقيت مصر أبوظبي الرياضية

الدوري المصري - الجولة 10 المباراة الموعد القناة الناقلة نادي مصر - مصر المقاصة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية ON SPORT الإنتاج الحربي - الزمالك 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية ON SPORT