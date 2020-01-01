جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6 يناير 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6 يناير 2020 في الدوري الإيطالي وكأس الاتحاد الإنجليزي وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

تستمر مباريات اليوم الإثنين 6 يناير 2020 ميلاديًا الموافق 11 جمادى الأولى 1441 هجريًا في قوة مباريات بداية الأسبوع، ولكن ستتركز الإثارة في أوروبا.

تختتم اليوم مباريات الدور الثالث من كأس الاتحاد ، والذي يشارك فيه أندية الدوري الإنجليزي لاسيما الأقوى منهم، وسنشهد اليوم مباراة واحدة فقط ستجمع بين آرسنال وليدز يونايتد.

تتواصل اليوم مباريات الجولة 18 من الدوري الإيطالي ، وسنشهد مباراة قوية بين بارما وأتالانتا المتطور منذ الموسم الماضي، كما سيواجه يوفنتوس كالياري وميلان سامبدوريا وليتشي أودينيزي، أما القمة الختامية في الجولة فستجمع بين الإنتر المتصدر ونابولي المتراجع هذا الموسم.

في الوطن العربي وتحديدًا في الدوري القطري سيواجه السد العربي، وذلك في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم الإثنين 6 يناير 2020، الموافق 11 جمادى الأولى 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

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مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6 يناير "6-1-2020":

الدوري القطري - الجولة 5 المباراة الموعد القناة الناقلة العربي - السد 18:45 بتوقيت قطر، 17:45 بتوقيت مصر beIN SPORTS HD