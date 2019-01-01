جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2019 في الدوري السعودي والدوري المصري وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

كانت بداية هذا الأسبوع قوية، حيث شهدت مباريات البوكسينج داي في الدوري الإنجليزي الممتاز ، لكن لم يستمر الوضع في أوروبا في مباريات اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2019 الموافق 4 جمادى الأولى 1441 هجريًا، للاحتفال بأعياد بداية العام.

لن تتوقف الدوريات العربية اليوم، حيث ستبدأ مباريات الجولة 11 من الدوري المصري ، وستكون الافتتاحية بلقاء نادي مصر وطنطا، ثم سيستضيف الجونة الإنتاج الحربي.

سيستضيف الهلال العدالة اليوم في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة من الدوري السعودي ، وقد أُجل هذا اللقاء لانشغال الزعيم بنهائي دوري أبطال آسيا 2019 ، والذي فاز به على أوراوا الياباني.

تُلعب اليوم مؤجلات من الدوري المغربي أيضًا، وسنكون على موعد مع مباراة الرجاء ضد الفتح الرباطي المؤجلة من الجولة الثامنة، كما سيواجه مولودية وجدة نهضة الزمامرة في مؤجلة من الجولة 11.

بالنسبة لعشاق الكرة الأمريكية سيكونوا على موعد اليوم لقمة بين كلوب أمريكا ومونتيري الذي اقتنص المركز الثالث من الهلال في كأس العالم للأندية، وذلك في إياب نهائي الدور الأول من الدوري المكسيكي، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بخسارة الأصفر بهدفين لهدف.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم الإثنين 30-12-2019، الموافق 4 جمادى الأولى 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

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مواعيد مباريات اليوم الإثنين 30 ديسمبر "30-12-2019":

الدوري المكسيكي - إياب النهائي المباراة الموعد كلوب أمريكا - مونتيري 04:15 بتوقيت مصر، 05:15 بتوقيت السعودية

الدوري السعودي - الجولة 10 المباراة الموعد القناة الناقلة الهلال - العدالة 17:55 بتوقيت السعودية، 16:55 بتوقيت مصر الرياضية السعودية

الدوري المصري - الجولة 11 المباراة الموعد القناة الناقلة نادي مصر - طنطا 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية ON SPORT الجونة - الإنتاج الحربي 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية ON SPORT