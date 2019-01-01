جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2019 في الدوري المصري ودوري أبطال العرب وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

ستكون مباريات اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 26 ربيع الآخر 1441 هجريًا القوية في الوطن العربي، وذلك لتوقف الدوريات الأوروبية بعد بداية أسبوع ممتعة.

البداية من الدوري القطري الذي ستستكمل فيه مباريات الجولة 11، وستكون أولى المباريات بين الشحانية والخور، وثم سيواجه الدحيل الأهلي والغرافة السد في نفس التوقيت.

مباريات اليوم في الدوري المصري منتظرة لعشاقه، حيث سيقابل المقاولون العرب الإسماعيلي، كما سيستضيف الأهلي الاتحاد السكندري.

ستبدأ اليوم مباريات ربع نهائي دوري أبطال العرب ، وسنكون أمام قمة من العيار الثقيل اليوم ستجمع بين الشباب السعودي والشرطة العراقي.

سيبدأ اليوم دور الـ16 من كأس رئيس دولة الإمارات ، وسيواجه بني ياس الفجيرة ودبا الحصن العين وعجمان الظفرة والشارقة حتا.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم الإثنين 23-12-2019، الموافق 26 ربيع الآخر 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

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مواعيد مباريات اليوم الإثنين 23 ديسمبر "23-12-2019":

دوري أبطال العرب - ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة الشباب - الشرطة 19:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت مصر أبوظبي الرياضية

الدوري المصري - الجولة 10 المباراة الموعد القناة الناقلة المقاولون العرب - الإسماعيلي 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية ON SPORT الأهلي - الاتحاد 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية ON SPORT

الدوري القطري - الجولة 11 المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - الدحيل 19:20 بتوقيت قطر، 20:20 بتوقيت الإمارات beIN SPORTS HD 1 الغرافة - السد 19:20 بتوقيت قطر، 20:20 بتوقيت الإمارات beIN SPORTS HD