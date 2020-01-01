جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 5 فبراير 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 5 فبراير 2020 في كأس ملك إسبانيا والدوري السعودي وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

يتواصل الهدوء في مباريات اليوم الأربعاء 5 فبراير 2020 ميلاديًا الموافق 11 جمادى الأولى 1441 هجريًا، كما كان الحال يومي الإثنين والثلاثاء.

تبدأ اليوم مباريات الأسبوع 17 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين ، والبداية ستكون بين ضمك والعدالة، فيما سيواجه التعاون الاتحاد، وفي الختام سيستضيف الهلال الرائد.

ستلعب اليوم مباراة واحدة في الدوري المصري في الأسبوع 16، حيث سيستضيف الزمالك حرس الحدود في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

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هذه الأيام تشهد أوروبا لعب مباريات الكأس المحلية لمعظم الدوريات، والبداية في مباريات اليوم الأربعاء من كأس ألمانيا الذي سيواجه فيه باير ليفركوزن شتوتجارت، وفيرل يونيون برلين في نفس التوقيت، وفي المساء سيستضيف بايرن ميونخ هوفتهايم.

في كأس ملك إسبانيا سيواجه فياريال ميرانديس، وفي كأس الاتحاد الإنجليزي سيستضيف توتنهام ساوثامبتون في ختام إعادة الدور الرابع.

الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي تتواصل مبارياتها اليوم، وسيواجه ليون أميان وسنكون على موعد مع مباراة كلاسيكية بين سانت إتيان ومارسيليا، وأخيرًا في الدوري الإيطالي سيواجه لاتسيو هيلاس فيرونا.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم الأربعاء 5 فبراير 2020، الموافق 11 جمادى الآخرة 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 5 فبراير "5-2-2020":

الدوري الإيطالي - الجولة 17 المباراة الموعد القناة الناقلة لاتسيو - هيلاس فيرونا 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 4

الدوري المصري - الجولة 16 المباراة الموعد القناة الناقلة الزمالك - حرس الحدود 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية ON SPORT

الدوري السعودي - الجولة 17 المباراة الموعد القناة الناقلة ضمك - العدالة 16:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت مصر الرياضية السعودية 1 التعاون - الاتحاد 18:25 بتوقيت السعودية، 17:25 بتوقيت مصر الرياضية السعودية 2 الهلال - الرائد 20:20 بتوقيت السعودية، 19:20 بتوقيت مصر الرياضية السعودية 1

الدوري الفرنسي - الجولة 23 المباراة الموعد القناة الناقلة بريست - بوردو 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3 ليون - أميان 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 5 سانت إتيان - مارسيليا 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 6

كأس الاتحاد الإنجليزي - إعادة الدور 4 المباراة الموعد القناة الناقلة توتنهام - ساوثامبتون 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2

كأس ملك إسبانيا - ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة ميرانديس - فياريال 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية الرياضية السعودية 3