جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 19 فبراير 2020 والقنوات الناقلة
تستمر اليوم الأربعاء مواجهات دور 16 من دوري أبطال أوروبا بمبارتين قويتين بين أتالانتا ضد فالنسيا على ملعب سان سيرو وقد تكون المباراة صعبة على فالنسيا الذى لم يحقق نتائج جيدة خارج أرضه مؤخراً، و مباراة بين توتنهام ولايبزيج في مباراة الذهاب التي يستضيفها السبيرز على أرضه، الذي يسعى لتعويض اللقب الذي اقترب منه الموسم الماضي بعد وصوله للنهائي، ولكن نظيره الإنجليزي ليفربول تفوق عليه بنتيجة هدفين مقابل لا شئ، كلا الفريقين صعد إلى دور 16 كثاني مجموعته.
وينتظر عشاق الدوري الإنجليزي والسيتيزنس مباراة هامة بين مانشستر سيتي الذي يسعى لتحسين الأداء ومصالحة الجماهير الغاضبة بسبب سوء النتائج في الفترة الماضية، ووست هام صاحب المركز الثامن في ترتيب جدول الدوري ضمن أحداث الجولة السادسة والعشرون من البريميرليج.
وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم الأربعاء 19 فبراير 2020، الموافق 25 جمادى الآخرة 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.
جدول مباريات دوري أبطال أوروبا ومواعيد ونتائج مباريات دور 16
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 19 فبراير "19-2-2020":
|دوري أبطال أوروبا
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|أتلانتا - فالنسيا
|20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية
|beIN Sports HD 2
|توتنهام - لايبزيج
|20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية
|beIN Sports HD 1
|الدوري الإنجليزي
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|مانشسترسيتي - وستهام يونايتد
|20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت السعودية
|beIN Sports HD 4