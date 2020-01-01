جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 19 فبراير 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 19 فبراير 2020 في دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

تستمر اليوم الأربعاء مواجهات دور 16 من دوري أبطال أوروبا بمبارتين قويتين بين أتالانتا ضد فالنسيا على ملعب سان سيرو وقد تكون المباراة صعبة على فالنسيا الذى لم يحقق نتائج جيدة خارج أرضه مؤخراً، و مباراة بين توتنهام ولايبزيج في مباراة الذهاب التي يستضيفها السبيرز على أرضه، الذي يسعى لتعويض اللقب الذي اقترب منه الموسم الماضي بعد وصوله للنهائي، ولكن نظيره الإنجليزي ليفربول تفوق عليه بنتيجة هدفين مقابل لا شئ، كلا الفريقين صعد إلى دور 16 كثاني مجموعته.

وينتظر عشاق الدوري الإنجليزي والسيتيزنس مباراة هامة بين مانشستر سيتي الذي يسعى لتحسين الأداء ومصالحة الجماهير الغاضبة بسبب سوء النتائج في الفترة الماضية، ووست هام صاحب المركز الثامن في ترتيب جدول الدوري ضمن أحداث الجولة السادسة والعشرون من البريميرليج.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم الأربعاء 19 فبراير 2020، الموافق 25 جمادى الآخرة 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

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جدول مباريات دوري أبطال أوروبا ومواعيد ونتائج مباريات دور 16

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 19 فبراير "19-2-2020":

دوري أبطال أوروبا المباراة الموعد القناة الناقلة أتلانتا - فالنسيا 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية beIN Sports HD 2 توتنهام - لايبزيج 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية beIN Sports HD 1