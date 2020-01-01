جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 12 فبراير 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 12 فبراير 2020 في دوري أبطال آسيا وكأس ملك إسبانيا وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

انتهت مباريات القسم الغربي من دوري أبطال آسيا أمس الثلاثاء، لكن مباريات اليوم الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الآخرة 1441 هجريًا ستكون الخاتمة للجولة الأولى من دور المجموعات، حيث سيواجه جونبوك يوكوهاما وفيسيل كوبي جوهور.

رغم توقف الدوريات الأوروبية الكبرى سنشهد اليوم بعض المباريات المثيرة، حيث سنكون على موعد مع الأدوار الحاسمة للكؤوس الأوروبية.

نبدأ من كأس فرنسا الذي يشهد مباريات ربع النهائي، وسيواجه ديجون باريس سان جيرمان ، أما قمة المساء فستجمع بين ليون ومارسيليا.

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كأس إيطاليا ستقام في دوره النصف النهائي قمة قوية اليوم، ستجمع بين الإنتر متصدر الدوري الإيطالي حتى الآن على حساب يوفنتوس ، ونابولي الباحث عن الطريق للعودة للقمة هذا الموسم.

ودع برشلونة وريال مدريد كأس ملك إسبانيا الأسبوع الماضي من ربع النهائي، وسنكون اليوم على موعد مع بداية الدور نصف النهائي، حيث سيستضيف أتلتيك بلباو الذي أقصى البلاوجرانا غرناطة.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم الأربعاء 12 فبراير 2020، الموافق 18 جمادى الآخرة 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 12 فبراير "12-2-2020":

كأس فرنسا - ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة ديجون - باريس سان جيرمان 20:30 بتوقيت السعودية، 19:30 بتوقيت مصر beIN SPORTS HD 6 ليون - مارسيليا 23:05بتوقيت السعودية، 22:05 بتوقيت مصر beIN SPORTS HD 6

دوري أبطال آسيا - الجولة الأولى المباراة الموعد القناة الناقلة جونبوك - يوكوهاما 14:00 بتوقيت الإمارات، 13:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 5 فيسيل كوبي - جوهور 14:00 بتوقيت الإمارات، 13:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3

كأس إيطاليا - نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة الإنتر - نابولي 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية Rai 1