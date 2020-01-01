جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 9 فبراير 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد 9 فبراير 2020 في الدوري الإنجليزي، الدوري الإسباني وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

يشهد يوم الأحد 9 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 15 جمادي الآخر 1441 هجريًا مباريات قوية في مختلف الدوريات الأوروبية الكبرى والعربية.

البداية بالدوري الإنجليزي حيث سيتقابل شيفيلد يونيتد مع بورنموث، وذلك قبل أن يستضيف مانشستر سيتي وست هام، وستقام ست مباريات في الدوري الإسباني ، حيث سيواجه ريال سوسيداد الذي أقصى ريال مدريد من كأس ملك إسبانيا، أتلتيك بلباو الذي أقصى برشلونة من نفس المسابقة، أما الملكي فسيواجه أوساسونا وبرشلونة سيحل ضيفًا على ريال بيتيس.

في الدوري الإيطالي سيتقابل نابولي مع ليتشي وسيواجه جنوى كالياري، فيما سيسضيف بارما لاتسيو، وفي المساء سنكون على موعد مع قمة قوية هي ديربي ميلانو بين الإنتر وميلان، وفي الدوري الفرنسي سنشهد قمة أخرى بين باريس سان جيرمان وليون.

المزيد من الفرق

ستقام مباراة قوية اليوم في الدوري الألماني ستجمع بين لايبزيج المنافس القوي على اللقب، وبايرن ميونخ البطل التاريخي للبوندسليجا.

في الوطن العربي وتحديدًا في الدوري المصري سنكون على موعد مع ديربي أولاد العم بين الإسماعيلي والزمالك، وفي دوري أبطال العرب سيستضيف الرجاء مولودية الجزائر.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم الأحد 9 فبراير 2020، الموافق 15 جمادى الآخرة 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

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مواعيد مباريات اليوم الأحد 9 فبراير "9-2-2020":

الدوري الإنجليزي - الجولة 23 المباراة الموعد القناة الناقلة شيفيلد يونايتد - بورنموث 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 2 مانشستر سيتي - وست هام 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN SPORTS HD 2

دوري أبطال العرب - ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة الرجاء - مولودية الجزائر 20:00 المغرب والجزائر، 21:00 مصر أبوظبي الرياضية

الدوري المصري - الجولة 17 المباراة الموعد القناة الناقلة حرس الحدود - الجونة 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON SPORT الإسماعيلي - الزمالك 19:30 مصر، 20:30 السعودية ON SPORT

الدوري الإسباني - الجولة 23 المباراة الموعد القناة الناقلة إسبانيول - مايوركا 13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 ريال سوسيداد - أتلتيك بلباو 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 أوساسونا - ريال مدريد 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 سيلتا فيجو - إشبيلية 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 3 ريال بيتيس - برشلونة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 23 المباراة الموعد القناة الناقلة جنوى - كالياري 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 7 نابولي - ليتشي 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 بارما - لاتسيو 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 الإنتر - ميلان 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 4

الدوري الفرنسي - الجولة 24 المباراة الموعد القناة الناقلة مونبلييه - سانت إتيان 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 6 باريس سان جيرمان - ليون 22:05 مصر، 23:05 السعودية beIN SPORTS HD 6