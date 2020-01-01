جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 5 يناير 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد 5 يناير 2020 في الدوري الإسباني والدوري الإيطالي وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

لن تقل مباريات اليوم الأحد 5 يناير 2020 ميلاديًا الموافق 10 جمادى الأولى 1441 هجريًا قوة عن مباريات أمس السبت، وستكون البداية في الدوري الإسباني الذي ستتواصل فيه مباريات الجولة 19، وستكون أهم المباريات بين ريال سوسيداد وفياريال.

ستتواصل اليوم مباريات الدور الثالث من كأس الاتحاد ، والذي يشارك فيه أندية الدوري الإنجليزي لاسيما الأقوى منهم، وسنكون على موعد اليوم مع مباراة تشيلسي ضد نوتنجهام فورست الذي سبق له الفوز بدوري أبطال أوروبا ، فيما سيواجه توتنهام ميدلسبره، وستكون قمة مباريات اليوم هي ديربي الميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون.

ستبدأ اليوم مباريات الجولة 18 من الدوري الإيطالي ، وستكون الافتتاحية بين لاتسيو وبريشيا، ثم سيواجه هيلاس فيرونا سبال وجنوى ساسوولو، أما قمة الختام فستجمع بين روما وتورينو.

تعود اليوم مباريات الدوري المصري الممتاز من الجولة 12، وسيواجه الزمالك طنطا في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، فيما سيستضيف الأهلي نادي مصر في تمام الساعة السابعة والنصف.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم الأحد 5 يناير 2020، الموافق 10 جمادى الأولى 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

بعد قيد كهربا بدلًا منه - تفاصيل مكالمة عبد الحفيظ مع سعد سمير

مواعيد مباريات اليوم الأحد 5 يناير "5-1-2020":

الدوري الإسباني - الجولة 19 المباراة الموعد القناة الناقلة غرناطة - مايوركا 13:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3 ريال سوسيداد - فياريال 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3 ألافيس - ريال بيتيس 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3 سيلتا فيجو - أوساسونا 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 18 المباراة الموعد القناة الناقلة بريشيا - لاتسيو 13:30 بتوقيت مصر، 14:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 4 سبال - هيلاس فيرونا 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 4 جنوى - ساسوولو 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 4 روما - تورينو 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 4

كأس الاتحاد الإنجليزي - الدور الثالث المباراة الموعد القناة الناقلة تشيلسي - نوتنجهام فورست 16:01 بتوقيت مصر، 17:01 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 5 ميدلسبره - توتنهام 16:01 بتوقيت مصر، 17:01 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 1 ليفربول - إيفرتون 18:01 بتوقيت مصر، 19:01 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2