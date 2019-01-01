جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 29 ديسمبر 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد 29 ديسمبر 2019 في الدوري الإنجليزي وكأس الكونفدرالية وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

لن تكون مباريات اليوم الأحد 29 ديسمبر 2019 ميلاديًأ الموافق 3 جمادى الأولى 1441 هجريًا بنفس كثافة مباريات السبت، لكنها ستكون أكثر قوة بالتأكيد.

تتواصل اليوم مباريات ثاني جولات البوكسينج داي في الدوري الإنجليزي الممتاز ، وسنكون على موعد اليوم مع مباريات أقوى من سابقاتها في نفس الجولة، فالبداية ستكون بديربي لندن بين الجارين آرسنال وتشيلسي، ثم سيحل وولفرهامبتون الذي فاز على السيتيزنس حامل اللقب في الجولة السابقة ليفربول المتصدر، والختام سيكون مباراة صعبة لمانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد.

نذهب للقارة السمراء التي ستشهد اليوم الجولة الثالثة من كأس الكونفدرالية الإفريقية ، وسيقابل حسينة أكادير سان بيدرو، ثم ستنطلق قمة مصرية بين بيراميدز والمصري، أما النصر الليبي فسيواجه بيدفيست، ونهضة بركان سيستضيف موتيما بيمبي، وذلك في نفس توقيت مباراة بارادو ضد إنيمبا.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم الأحد 29-12-2019، الموافق 3 جمادى الأولى 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

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مواعيد مباريات اليوم الأحد 29 ديسمبر "29-12-2019":