جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 19 يناير 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد 19 يناير 2020 في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

مع بداية كل أسبوع يتطلع عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم إلى مواجهاتٍ قوية، وهذا ما كان حاضرًا في مباريات السبت، وسيكون حاضرًا في مباريات اليوم الأحد 19 يناير 2020 ميلاديًا الموافق 24 جمادى الأولى 1441 هجريًا.

نبدأ بالدوري الإسباني الذي ستكون عنده ضربة البداية، وستكون المباراة الأولى بين مايوركا وفالنسيا، ثم سنكون على موعد مع لقءا قوي بين ريال بيتيس وريال سوسيداد، وذلك قبل أن يستضيف فياريال إسبانيول ويحل سيلتا فيجو ضيفًا على أتلتيك بلباو، وفي الختام ستُحبس الأنفاس انتظارًا للمباراة الأولى لبرشلونة مع كيكي سيتين والتي ستكون ضد غرناطة.

الدوري الإنجليزي سيكون حاضرًا بقوة في مباريات اليوم رغم انتهاء أغلب مباريات الأسبوع بالأمس، فاليوم هو موعد ديربي الكراهية بين ليفربول ومانشستر يونايتد، وقبله سيواجه ليستر سيتي الباحث عن العودة للطريق الصحيح بيرنلي.

في الدوري الإيطالي ستكون البداية بمباراة ميلان ضد أودينيزي، ثم سيواجه الإنتر ليتشي في مهمة العودة للصدارة، وذلك على حساب يوفنتوس الذي سيواجه بارما.

محبي الدوري الألماني كان لديهم يومًا حافلاً أمس السبت، وسيستمر اليوم القوة بمواجهة بايرن ميونخ ضد هيرتا برلين، وذلك قبل أن يستضيف بادربورن باير ليفركوزن.

الدوري المصري سنكون على موعد مع مباراة واحدة ستجمع بين الأهلي والمقاولون العرب، وفي كأس آسيا تحت 23 عامًا ستواجه الأردن كوريا الجنوبية والإمارات أوزبكستان.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم الأحد 19 يناير 2020، الموافق 24 جمادى الأولى 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

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مواعيد مباريات اليوم الأحد 19 يناير "19-1-2020":

كأس آسيا تحت 23 - ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة كوريا الجنوبية - الأردن 13:15 بتوقيت السعودية، 12:15 بتوقيت الأردن beIN SPORTS HD 6 الإمارات - أوزبكستان 16:15 بتوقيت السعودية، 17:15 بتوقيت الإمارات beIN SPORTS HD 6

الدوري الإيطالي - الجولة 20 المباراة الموعد القناة الناقلة ميلان - أودينيزي 13:30 بتوقيت مصر، 14:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 4 ليتشي - الإنتر 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 4 جنوى - روما 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 4 يوفنتوس - بارما 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 4

الدوري المصري - الجولة 14 المباراة الموعد القناة الناقلة المقاولون العرب - الأهلي 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية ON SPORT

الدوري الإنجليزي - الجولة 23 المباراة الموعد القناة الناقلة بيرنلي - ليستر سيتي 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2 ليفربول - مانشستر يونايتد 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2

الدوري الإسباني - الجولة 20 المباراة الموعد القناة الناقلة مايوركا - فالنسيا 13:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3 ريا بيتيس - ريال سوسيداد 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3 فياريال - إسبانيول 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3 أتلتيك بلباو - سيلتا فيجو 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3 برشلونة - غرناطة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3