الدوري السعودي 2019-20 | مواعيد مباريات الهلال في الدور الأول

تعرف على مواعيد مباريات الهلال في الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين 2019-20، الجولات، الملاعب، وأهم المباريات

أحمد جمال

كانت بداية الموسم الماضي للهلال رائعةً جدًا، فبعد أن قامت الإدارة بجلب عدد من المحترفين تألق الفريق في جميع البطولات لاسيما الدوري السعودي البطولة المفضلة للموج الأزرق.

لم تسر الرياح بم تشتهي سفن عشاق الزعيم حتى نهاية الموسم، فقد أظهر الغريم التقليدي النصر نفسه كمنافسًا قويًا على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وظل يناطح البطل التاريخي للمسابقة حتى الأسبوع الأخير، وبالفعل نجح زملاء عبد الرزاق حمد الله في النهاية في إعادة اللقب الغائب منذ 3 مواسم.

سيدخل الهلال الموسم الحالي كالعادة منافسًا على جميع البطولات، أولها الدوري السعودي الذي سيسعى لإعادة كأسه لخزانته من جديد، لكن المهمة لن تكون سهلة أبدًا مع اشتداد المنافسة المتوقع على البطولة الموسم القادم.

وفي الأسطر التالية سنتعرف على مواعيد مباريات الموج الأزرق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20، وما هي موعد ديربي الرياض؟

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أهم مباريات الهلال في الدوري السعودي

ستكون أولى مباريات الهلال القوية في الدوري السعودي 2019-20 في الجولة الرابعة، عندما يواجه الاتحاد في كلاسيكو من العيار الثقيل في الجوهرة المشعة، وبعدها بأربع جولات سيكون عشاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على موعد مع ديربي الرياض بين الموج الأزرق والنصر، أما الكلاسيكو الثاني ضد الأهلي فسيكون في الجولة 11.

موعد ديربي الرياض في الدوري السعودي 2019-20:

المباراة الموعد الملعب الهلال - النصر الجمعة 25 أكتوبر 2019،

26 صفر 1441،

19:55 السعودية، 18:55 مصر جامعة الملك سعود

موعد مباريات الهلال في الكلاسيكو ضد الأهلي والاتحاد:

المباراة الموعد الملعب الاتحاد - الهلال السبت 21 سبتمبر 2019،

22 محرم 1441،

20:20 السعودية، 19:20 مصر مدينة الملك عبد الله الرياضية الهلال - الأهلي الجمعة 29 نوفمبر 2019،

2 ربيع الآخر 1441،

19:35 السعودية،

18:35 مصر استاد جامعة الملك سعود

جدول مباريات الهلال فى الدور الأول من الدوري السعودي

ستكون بداية الهلال للدوري السعودي يوم الجمعة 23 أغسطس 2019، وستكون مباراته الأولى ضد أبها الصاعد حديثًا، أما اللقاء الأخير في الدور الأول للموج الأزرق فسيكون ديربي رياضي قوي ضد الشباب.