تحضيرات النصر للموسم الجديد | مواعيد المباريات، الصفقات الجديدة والراحلون من العالمي

تعرف على مواعيد مباريات النصر الودية التحضيرية للموسم الجديد 2019-2020، ومن هم اللاعبون المنضمون حديثاً والراحلون؟

أحمد السيوفي

كان الموسم السابق لنادي النصر من المواسم الرائعة للفريق، حيث استطاع فيها تحقيق البطولة الأغلى والأهم في السعودية وهي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بعدما تصدر جدول الترتيب برصيد 70 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن الهلال الذي أنهى البطولة كوصيف برصيد 69 نقطة.

وعلى الرغم من خروج العالمي من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على يد الاتحاد بعد الهزيمة بنتيجة (4-2)، إلا أن جماهير فارس نجد أستمر في مؤازرة فريقها حتى نهاية الموسم، وبالطبع تُعد هذه الدفعة الأولى وسينتظر الجماهير تحقيق أكثر من بطولة في الموسم المُقبل.

وقد استطاع النصر أيضاً أن يصل إلى دور الـ16 من البطولة الأهم ف آسيا وهي بطولة دوري أبطال آسيا التي توصف فيها المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط خلف ذوب آهن المتصدر برصيد 12 نقطة ضمن المجموعة التي ضمت أيضاً الزوراء والوصل، ليتأهل العالمي ليواجه متصدر المجموعة الثانية وهو الوحدة الإماراتي الذي تصدر مجموعته برصيد 13 نقطة، ليتواجها في مباراة الذهاب يوم الاثنين 5 أغسطس 2019 ميلادياً، 4 ذو الحجة 1440 هجرياً، على أن تتبعها مباراة العودة يوم 13 من نفس الشهر الميلادي، الموافق 12 ذو الحجة.

ويعيش فارس نجد مرحلة جيدة خاصة في الموسم الماضي فبغض النظر عن تتويجه بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان إلا وأن الفريق استطاع أن يُسجل 69 هدفاً ليصبح أقوى خط هجوم في الموسم، واستطاع أيضاً أن يصبح من أقوى الدفاعات حيث لم تهتز شباكهم سوى بـ27 هدف، ليصبح ثاني أقوى خط دفاع بعد الشباب الذي لم يتلقى سوى 25 هدفاً فقط.

ونحن الآن في فترة راحة اللاعبين ولكنها ليست راحة للإداريين الذين لا يهدأون لمواصلة البحث والتنقيب عن الصفقات الأصلح في سوق الانتقالات الأهم والأكبر في الموسم، والتي ستساعدهم لإستكمال الإنجازات بدءاً من الموسم القادم.

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وفي هذا التقرير يقدم جول كل ما تريد معرفته عن الجولة الصيفية للنصر استعداداً لموسم 2019-20، جدول مباريات العالمي التحضيرية، موعد انطلاق مبارياته في الموسم الجديد وأكثر من ذلك.

جدول مباريات النصر قبل إنطلاق موسم 2019-20

المباراة البطولة الموعد الملعب النصر - الوحدة دوري أبطال آسيا الاثنين 5 أغسطس 2019،

4 ذو الحجة 1440

00:00 السعودية صباح الثلاثاء، 23:00 مصر ملعب الملك فهد الوحدة - النصر الثلاثاء 13 أغسطس 2019،

12 ذو الحجة 1440

23:00 السعودية، 22:00 مصر استاد آل نهيان

سيخوض النصر خلال معسكره مباراتي الذهاب والعودة من دور الـ16 لدوري أبطال آسياً والتي يواجه فيها الوحدة الإماراتي، وقد جُدولت المباراتين لتكون مباراة الذهاب على ملعب الملك فهد يوم الاثنين 5 أغسطس القادم، الموافق 4 ذو الحجة، على أن تكون مباراة العودة على استاد آل نهيان الإماراتي يوم 13 من نفس الشهر.

مدرب #العالمي روي فيتوريا يعتمد برنامج الفريق الأول الإعدادي للموسم الرياضي 2019-2020 pic.twitter.com/zQbTQ8iLr7 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) June 28, 2019

حتى الآن لم يُقرر العالمي خوض مباريات ودية تحضيرية إستعداداً للموسم الجديد، فقد أعلنت الإدارة عن جدول الأجازة الموسمية للاعبي الفريق بعد ختام منافسات الموسم المنقضي،وقد تحدد يوم الأحد 7 يوليو للعودة للتدريبات في الرياض قبل السفر إلى معسكر خارجي في البرتغال يوم 12 من نفس الشهر، على أن يعودوا مرة آخرى إلى الرياض في الأول من أغسطس.

سوق انتقالات النصر في صيف 2019

لم يقم النصر حتى الآن سوى بصفقة واحدة فقط حيث ضم اللاعب صالح دلعبه آل عباس من نادي نجران لمدة 4 مواسم بمبلغ يصل إلى 5 ملايين ريال.

كما استقبل النادي في الشهر الماضي عودة ثماني لاعبين من الإعارة، حيث عاد كلً من عبد الرحمن الشنار وخالد الغامدي من الرائد، وأيضاً كلً من خالد الشويع وحمد العقيلي من نادي المجزل، كما عاد محمد الشهراني من فريق ضمك بعد إنتهاء مدة إعارته، وعاد اللاعب سالم علي يحيى الذي كان قد أعير في فبراير الماضي لنادي الشعلة، واللاعب سامي خليل النجعي الذي أعير أيضاً لمدة 6 أشهور لنادي القادسية، وفي الآخير عاد متعب الحماد من الباطن بعد إنتهاء مدة إعارته لمدة موسم.

هناك العديد من اللاعبين المتوقع رحيلهم عن النصر في الانتقالات الصيفية الحالية، حيث لم يُضيفوا الكثير منذ انضمامهم للفريق، ولكن حتى الآن لم يرحل عن العالمي سوى الثلاثي برونو أوفيني، محمد السهلاوي، إبراهيم غالب.

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صفقات النصر واللاعبين العائدين من الإعارة في صيف 2019:

اللاعب نوع الانتقال الفريق السابق صالح آل عباس إنتقال كامل نجران خالد الغامدي عودة من الإعارة الرائد - السعودية عبد الرحمن الشنار عودة من الإعارة الرائد - السعودية خالد الشويع عودة من الإعارة المجزل - السعودية محمد الشهراني عودة من الإعارة ضمك - السعودية سامي خليل النجعي عودة من الإعارة القادسية - السعودية حمد العقيلي عودة من الإعارة المجزل - السعودية سالم علي يحيى عودة من الإعارة الشعلة - السعودية متعب الحماد عودة من الإعارة الباطن - السعودية

الراحلون عن النصر في صيف 2019: