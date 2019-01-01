مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين

الغيابات، مواعيد المباريات، الحكام، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة الأولى في الدوري الإسباني 2019-2020

أحمد رضوان | تويتر

أصبحنا على بعد سويعات من انطلاق النسخة 89 من الدوري الإسباني، والتي ستكون اليوم الجمعة 16 أغسطس 2019 ميلاديًا، الموافق 15 ذو الحجة 1440 هجريًا، وستكون بدايته في سان ماميس عندما يستضيف أتلتيك بلباو برشلونة حامل اللقب.

من المتوقع أن يتحلى الموسم الحالي بندية ومنافسة شرسة غابت في الموسمين السابقين على الأقل، فهناك منافس جديد قوي دخل على الخط رفقة البلاوجرانا وريال مدريد هو أتلتيكو مدريد، والذي اكتفى بالمناوشة على اللقب في السنوات الأخيرة دون المنافسة بقوة، باستثناء موسم 2013-14 الذي انتهى برفع الروخيبلانكوس لكأس الليجا للمرة العاشرة في تاريخه.

ما يدفعنا للقول أن أبناء التشولو دييجو سيميوني سينافسون على اللقب بقوة هذا الموسم الميركاتو الرائع الذي قام به الفريق في الصيف، فبعد رحيل أنطوان جريزمان لبرشلونة ضم الفريق عددًا من اللاعبين المميزين أبرزهم البرتغالي جواو فليكس الذي فضل العاصمي الإسباني عن عمالقة أوروبا الذين طاردوه منذ أواخر الموسم الماضي، كذلك نتائج الفريق في الفترة التحضيرية للموسم والتي كانت إحداها سحق الجار العاصمي والغريم التقليدي ريال مدريد بالسبعة في نسخة ودية من ديربي مدريد.

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تسلح قطبي الكرة الإسبانية بلاعبين أقوياء في سوق انتقالات الصيف، فكما ذكرنا ضم البلاوجرانا أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد بالإضافة إلى فرينكي دي يونج وغيرهما، أما البلانكوس فقد ضم الجوهرة البلجيكية إيدين هازارد والظهير الفرنسي فيرلاند ميندي وغيرهما، وهو ما يضعنا أمام واقع يجب الاعتراف به هو أن صراع الدوري الإسباني ولاسيما الكلاسيكو دخل حقبةً جديدةً بعد حقبة الاسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

ستكون افتتاحية الموسم الجديد من الليجا كما ذكرنا بمواجهة قوية بين أتلتيك بلباو وبرشلونة الذي لا يحمل ذكرياتٍ جيدة أبدًا عند مواجهة الفريق الباسكي في بداية الموسم، فمن منا ينسى رباعية الأبيض والأحمر في شباك الكتلان في السوبر الإسباني منذ سنوات، ولن يختلف الوضع كثيرًا بالنسبة لريال مدريد المترنح منذ الموسم الماضي، فبداية مشواره في الدوري هذا الموسم ستكون ضد منافس شرس خاصةً أمام الكبار هو سيلتا فيجو، أما أتلتيكو مدريد فسيبدأ بديربي مدريدي ضد خيتافي الذي أصبح متمرسًا وتطور بشدة الموسم الماضي.

ومن خلال هذا التقرير، سنتعرف على موعد مباريات الدوري الإسباني الجولة الأولى، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

موعد مباريات الدوري الإسباني 2019-2020 - الجولة الأولى:

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة أتلتيك بلباو - برشلونة سان ماميس الجمعة 16 أغسطس 2019،

15 ذو الحجة 1440،

21:00 مصر، 22:00 السعودية كارلوس جراندي beIN SPORTS HD 3 سيلتا فيجو - ريال مدريد بالايدوس السبت 17 أغسطس 2019،

16 ذو الحجة 1440،

17:00 مصر، 18:00 السعودية تشافيير هيرنانديز beIN SPORTS HD 3 فالنسيا - ريال سوسيداد ميستايا السبت 17 أغسطس 2019،

16 ذو الحجة 1440،

19:00 مصر، 20:00 السعودية خيسوس خيل مانزانو beIN SPORTS HD 1 ريال مايوركا - إيبار إيبيروستار السبت 17 أغسطس 2019،

16 ذو الحجة 1440،

20:00 مصر، 21:00 السعودية ماريو لوبيز beIN SPORTS HD 13 ليجانيس - أوساسونا بوتاركي السبت 17 أغسطس 2019،

16 ذو الحجة 1440،

21:00 مصر، 22:00 السعودية خافيير روخاس beIN SPORTS HD 1 فياريال - غرناطة المادريجال السبت 17 أغسطس 2019،

16 ذو الحجة 1440،

21:00 مصر، 22:00 السعودية أدريان فيجا beIN SPORTS HD 3 ألافيس - ليفانتي مينديزوروزا الأحد 18 أغسطس 2019،

17 ذو الحجة 1440،

17:00 مصر، 18:00 السعودية سيزار جرادو beIN SPORTS HD 3 إسبانيول - إشبيلية كورنيا البرات الأحد 18 أغسطس 2019،

17 ذو الحجة 1440،

19:00 مصر، 20:00 السعودية خوان مونويرا beIN SPORTS HD 3 ريال بتيس - بلد الوليد بينيتو فيامارين الأحد 18 أغسطس 2019،

17 ذو الحجة 1440،

21:00 مصر، 22:00 السعودية سانتياجو لاتري beIN SPORTS HD 4 أتلتيكو مدريد - خيتافي واندا ميتروبوليتانو الأحد 18 أغسطس 2019،

17 ذو الحجة 1440،

22:00 مصر، 23:00 السعودية جييرمو فيرنانديز beIN SPORTS HD 3

أبرز الغائبين عن الجولة الأولى في الليجا: