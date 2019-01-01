مواعيد مباريات الجولة 12 من الدوري الإيطالي، القنوات الناقلة والترتيب

الغيابات، مواعيد المباريات، الحكام، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي 2019-2020

تبدأ مباريات الجولة 12 من الدوري الإيطالي يوم الجمعة 8 نوفمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 11 ربيع الأول 1441 هجريًا، وذلك بمباراة بين ساسوولو وبولونيا في استاد مابي.

سيواجه الإنتر الوصيف هيلاس فيرونا صاحب الدفاع الأقوى في الكالتشيو حتى الآن، وذلك بعد مباراة قوية للنيراتزوري ضد بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا انتهت بخسارة ثعابين ميلانو.

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أول المباريات المثيرة في هذا الأسبوع ستكون بين نابولي البعيد عن مستواه هذا الموسم، وجنوى الذي يواجه الكبار بعزيمة وإصرار وكثيرًا ما حقق نجاحات أمامهم، وسيكون موعدها يوم السبت.

سيحل أتالانتا ضيفًا ثقيلاً على سامبدوريا في لويجي فيراريس يوم الأحد، والذي سيشهد أيضًا مباراة قوية يمكن أن نسميها كلاسيكو إيطاليا بين يوفنتوس البطل الأخير والتاريخي للدوري الإيطالي، وميلان ثاني أكثر الأندية فوزًا بالبطولة في تاريخها بالتساوي مع جاره الإنتر.

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في هذا التقرير نستعرض معكم مباريات الجولة 12 من الدوري الإيطالي، القنوات الناقلة، أبرز الغائبين وجدول ترتيب البطولة.

موعد مباريات الدوري الإيطالي 2019-20 - الجولة 12:

المباراة الملعب الموعد الحكم القنوات الناقلة ساسوولو - بولونيا استاد مابي الجمعة 8 نوفمبر 2019،

11 ربيع الأول 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية ماركو بيتشينيني beIN SPORTS HD 4 بريشيا - تورينو ماريو ريجامونتي السبت 9 نوفمبر 2019،

12 ربيع الأول 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية ماركو جويدا beIN SPORTS HD 4 الإنتر - هيلاس فيرونا جيوزيبي مياتزا السبت 9 نوفمبر 2019،

12 ربيع الأول 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية باولو فاليري beIN SPORTS HD 4 نابولي - جنوى سان باولو السبت 9 نوفمبر 2019،

12 ربيع الأول 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية جيانباولو كالفاريزي beIN SPORTS HD 4 كالياري - فيورنتينا ساردينيا أرينا الأحد 10 نوفمبر 2019،

13 ربيع الأول 1441،

13:30 مصر، 14:30 السعودية فيديريكو لا بينا beIN SPORTS HD 4 لاتسيو - ليتشي أوليمبيكو الأحد 10 نوفمبر 2019،

13 ربيع الأول 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية جيانلوكا مانيانيلو beIN SPORTS HD 1 سامبدوريا - أتالانتا لويجي فيراريس الأحد 10 نوفمبر 2019،

13 ربيع الأول 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية ماسيميليانو إيراتي beIN SPORTS HD 4 أودينيزي - سبال داتشيا أرينا الأحد 10 نوفمبر 2019،

13 ربيع الأول 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية دافيدي ماسا beIN SPORTS HD 7 بارما - روما إينيو تارديني الأحد 10 نوفمبر 2019،

13 ربيع الأول 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية ميكائيل فابري beIN SPORTS HD 4 يوفنتوس - ميلان استاد آليانز الأحد 10 نوفمبر 2019،

13 ربيع الأول 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية فابيو ماريسكا beIN SPORTS HD 4

أبرز الغائبين عن الجولة 12 في الدوري الإيطالي:

للإصابة للإيقاف جيورجيو كيليني - يوفنتوس ميرت جيتين - روما ماتيو موساكيو - ميلان بيدرو أوبيانج - ساسوولو سامو كاستييخو - ميلان أليساندرو ماتري - بريشيا بريان كريستانتي - روما فرانك ريبيري - فيورنتينا دافيدي زاباكوستا - روما إيجور - سبال نيكولا كالينيتش - روما يوسيب إيليتشيتش - أتالانتا لورينزو بيليجريني - روما لا يوجد ماتيا كالدارا - ميلان لا يوجد هنريك مخيتاريان - روما لا يوجد ماكسيموفيتش - نابولي لا يوجد ماريو روي - نابولي لا يوجد كيفن مالكويه - نابولي لا يوجد ألان - نابولي لا يوجد فوزي غلام - نابولي لا يوجد كوستاس مانولاس - نابولي لا يوجد أليكسيس شانشيز - الإنتر لا يوجد ماتيو بوليتانو - الإنتر لا يوجد كوادوو أسامواه - الإنتر لا يوجد روبيرتو جاليارديني - الإنتر لا يوجد ستيفانو سينسي - الإنتر لا يوجد

جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2019-20: