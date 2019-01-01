مواعيد مباريات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي، القنوات الناقلة والترتيب

الغيابات، مواعيد المباريات، الحكام، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020

تبدأ مباريات الجولة الثنية عشر من الدوري الانجليزي الممتاز يوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 11 ربيع الأول 1441 هجرياً، وستكون البداية بمواجهة المتذيلين نورويتش سيتي وواتفورد.

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يستعد ليفربول صاحب صدارة البريميرليج لمواجهة قوية ضد وصيفه مانشستر سيتي، وكان الريدز قد خاضوا لقاء صعب في الجولة السابقة ضد أستون فيلا كاد أن ينهيها تريزيجيه لصالحه، لكن ماني كان له رأي آخر وقاد الأحمر للفوز، أما في دوري أبطال أوروبا فقد عانى أيضًا زملاء محمد صلاح أمام جينك لكنهم فازوا في النهاية بهدفين لهدف وافتكوا صدارة المجموعة.

وبعد خيبة أمل آرسنال في آخر مباراتين يستعد لمبارته مع ليستر سيتي القوي هذا الموسم، وهي مباراة ليست هينة لكن يحتاج الجانرز للفوز بها لمصالحة جماهيرة بعد خسارته من ليفربول تعثره في آخر 3 جولات.

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في هذا التقرير نستعرض معكم مباريات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي، القنوات الناقلة، أبرز الغائبين وجدول ترتيب البطولة.

موعد مباريات الدوري الإنجليزي 2019-20 - الجولة 12:

المباراة الملعب الموعد الحكم القنوات الناقلة نورويتش سيتي - واتفورد كارو رود الجمعة 8 نوفمبر 2019،

11 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية أندريه مارينير beIN SPORTS HD 2 تشيلسي - كريستال بالاس ستامفورد بريدج السبت 9 نوفمبر 2019،

12 ربيع الأول 1441،

14:30 مصر، 15:30 السعودية مايك دين beIN SPORTS HD 2 بيرنلي - وست هام تيرف مور السبت 9 نوفمبر 2019،

12 ربيع الأول 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية كيفن فريند beIN SPORTS HD 12 نيوكاسل - بورنموث سانت جيمس بارك السبت 9 نوفمبر 2019،

12 ربيع الأول 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية مارتن أتكينسون beIN SPORTS HD 9 ساوثامبتون - إيفرتون استاد سانت ماري السبت 9 نوفمبر 2019،

12 ربيع الأول 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية بول تيرني beIN SPORTS HD 8 توتنهام - شيفيلد يونايتد استاد توتنهام السبت 9 نوفمبر 2019،

12 ربيع الأول 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية جراهام سكوت beIN SPORTS HD 2 ليستر سيتي - آرسنال استاد كينج باور السبت 9 نوفمبر 2019،

12 ربيع الأول 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية استاد كينج باور beIN SPORTS HD 2 مانشستر يونايتد - برايتون أولد ترافورد الأحد 10 نوفمبر 2019،

13 ربيع الأول 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية جوناثان موس beIN SPORTS HD 2 وولفرهامبتون - أستون فيلا استاد مولينيه الأحد 10 نوفمبر 2019،

13 ربيع الأول 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية أنتوني تايلور beIN SPORTS HD 12 ليفربول - مانشستر سيتي آنفيلد الأحد 10 نوفمبر 2019،

13 ربيع الأول 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية مايكل أوليفر beIN SPORTS HD 2

أبرز الغائبين عن الجولة 12 في الدوري الإنجليزي:

للإصابة للإيقاف داني سيبايوس - آرسنال آشلي يونج - مانشستر يونايتد روبن لوفتس تشيك - تشيلسي جيفيرسون ليرما - بورنموث أنطونيو روديجير - تشيلسي جورجينيو - تشيلسي روس باركلي - تشيلسي شون لونجستاف - نيوكاسل جويل ماتيب - ليفربول ريان بيرتراند - ساوثامبتون شيردان شاكيري - ليفربول لا يوجد ناثانيل كلاين - ليفربول لا يوجد ليوري ساني - مانشستر سيتي لا يوجد أوليكساندر زينتشينكو - مانشستر سيتي لا يوجد دافيد سيلفا - مانشستر سيتي لا يوجد إيدرسون - مانشستر سيتي لا يوجد رودري - مانشستر سيتي لا يوجد إيميريك لابورت - مانشستر سيتي لا يوجد إيريك بايلي - مانشستر يونايتد لا يوجد بول بوجبا - مانشستر يونايتد لا يوجد أكسيل توانزيب - مانشستر يونايتد لا يوجد نيمانيا ماتيتش - مانشستر يونايتد لا يوجد لوك شاو - مانشستر يونايتد لا يوجد ديوجو دالوت - مانشستر يونايتد لا يوجد يان فيرتونخين - توتنهام لا يوجد هوجو لوريس - توتنهام لا يوجد

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2019-20: