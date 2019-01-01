مواعيد مباريات الجولة 10 من الدوري الإنجليزي، القنوات الناقلة والترتيب

الغيابات، مواعيد المباريات، الحكام، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي 2019-20

ندى الشافعي

تنطلق الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2019 الموافق 26 صفر 1441 هجريًا بمباراة بين ليستر سيتي وساوثامبتون، ويشهد اليوم الثاني من هذه الجولة مجموعة من المباريات التي ستكون حاسمة في ترتيب البريميرليج.

سيواجه مانشستر سيتي أستون فيلا في مطلع اليوم الثاني، في مباراة سيسعى من خلالها السيتيزنس إلى تحقيق فوز مريح يقربهم من ليفربول المتصدر، والذي تنتظره مباراة صعبة في اليوم الأخير من الجولة ضد توتنهام، ورغم الحالة السيئة التي يمر بها السبيرز، إلا أن اللقاء لن يكون سهلاً على الريدز وجماهيره، خاصةً بعد صحوة الديوك في مباراتهم الأخيرة في دوري أبطال أوروبا وفوزهم بالخمسة على النجم الأحمر.

الدوري الإنجليزي هو وجهة إيسكو الجديدة في يناير

الإثارة لا تتوقف في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذه الجولة ستشهد ديربي لندني بين آرسنال القادم من خسارة على يد شيفيلد يونايتد وكريستال بالاس المتمرس في مواجهة كبار البريميرليج، أما تشيلسي فسيخوض رحلة صعبة إلى تيرف مور لمواجهة أحد أندية الدوري العنيدة جدًا هو بيرنلي، أما ختام الجولة فسيجمع بين مانشستر يونايتد المتذبذب منذ بداية الموسم ونورويتش سيتي الذي قدم مفاجأة سارة هذا الموسم هي مهاجمه بوكي.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي موسم 2019-20، القنوات الناقلة، جدول الترتيب والغيابات قبل بداية الجولة.

لماذا ينجح كلوب مع ليفربول وينهار بوتشيتينو في توتنهام؟

موعد مباريات الدوري الإنجليزي 2019-20 - الجولة العاشرة:

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الحكم ساوثامبتون - ليستر سيتي الجمعة 25 أكتوبر 2019،

26 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD 2 استاد سانت ماري أندريه مارينر مانشستر سيتي - أستون فيلا السبت 26 أكتوبر 2019،

27 صفر 1441،

13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN SPORTS HD 2 ملعب الاتحاد جراهام سكوت برايتون - إيفرتون السبت 26 أكتوبر 2019،

27 صفر 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 استاد أميكس أندي مادلي واتفورد - بورنموث السبت 26 أكتوبر 2019،

27 صفر 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 2 فيكاراج رود مايك دين وست هام - شيفيلد يونايتد السبت 26 أكتوبر 2019،

27 صفر 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 12 استاد لندن دافيد كوت بيرنلي - تشيلسي السبت 26 أكتوبر 2019،

27 صفر 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN SPORTS HD 2 تيرف مور مايكل أوليفر نيوكاسل - وولفرهامبتون الأحد 27 أكتوبر 2019،

28 صفر 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 2 سانت جيمس بارك كيفن فريند آرسنال - كريستال بالاس الأحد 27 أكتوبر 2019،

28 صفر 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN SPORTS HD 1 استاد الإمارات مارتن أتكينسون ليفربول - توتنهام الأحد 27 أكتوبر 2019،

28 صفر 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN SPORTS HD 2 آنفيلد أنتوني تيلور نورويتش سيتي - مانشستر يونايتد الأحد 27 أكتوبر 2019،

28 صفر 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN SPORTS HD 7 كارو رود ستيوارت آتويل

أبرز الغائبين عن الجولة العاشرة في البريميرليج:

للإصابة للإيقاف رايس نيلسون - آرسنال آرون موي - برايتون أندرياس كريستنسين - تشيلسي إيزاك هايدين - نيوكاسل أنطونيو روديجير - تشيلسي خوسيه هوليباس - واتفورد روس باركلي - تشيلسي لا يوجد روبن لوفتس تشيك - تشيلسي لا يوجد ماثيو جيمس - ليستر سيتي لا يوجد شيردان شاكيري - ليفربول لا يوجد ناثانيل كلاين - ليفربول لا يوجد ليروي ساني - مانشستر سيتي لا يوجد أوليكساندر زينتشينكو - مانشستر سيتي لا يوجد رودري - مانشستر سيتي لا يوجد إيميريك لابورت - مانشستر سيتي لا يوجد إيريك بايلي - مانشستر يونايتد لا يوجد بول بوجبا - مانشستر يونايتد لا يوجد أكسيل توانزيبي - مانشستر يونايتد لا يوجد تيموثي فوسو مينساه - مانشستر يونايتد لا يوجد ديوجو دالوت - مانشستر يونايتد لا يوجد ريان سيسينون - توتنهام لا يوجد هوجو لوريس - توتنهام لا يوجد

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2019-20: