مواعيد مباريات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي، القنوات الناقلة، الترتيب وأبرز الغائبين

الغيابات، مواعيد المباريات، الحكام، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة السادسة من الدوري الإيطالي 2019-20

ندى الشافعي

تنطلق الجولة السادسة من الدورى الايطالى اليوم 28 سبتمبر 2019، الموافق 29 محرم 1441 هجريًا، وسنكون على موعد مع مواجهات صعبة ونارية كما عودتنا فرق الكالتشيو خاصةً هذا الموسم.

ستكون البداية في تورينو العاصمة الصناعية لإيطاليا، حيث سيستضيف كبيرها الباحث عن الصدارة هذا الموسم يوفنتوس سبال الساعي للخروج من منطقة الخطر، أما الإنتر المتصدر فسيطير إلى لويجي فيراريس ليخوض مباراةً صعبة ضد سامبدوريا القوي جداً على أرضه ووسط جماهيره، وسيتسلح النيراتزوري بالحالة المعنوية الجيدة بعد فوزه بديربي ميلانو ولاتشيو في الجولتين السابقتين.

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سيستضيف نابولي المترنح هذا الموسم بريشيا الصاعد حديثاً في هذا الأسبوع، وسيكون عليه تحقيق فوزاً مريحاً يضمن له مواصلة الضغط والقتال على صدارة الدوري الإيطالي، أما نسور العاصمة فتنتظرهم مباراةً قوية ضد جنوى العنيد أمام الكبار.

يبحث ميلان عن نفسه بعد هزيمتين متتاليتين من جاره الإنتر المتصدر في الديربي وتورينو، وسيكون أمام منافس قوي آخر هذا الأسبوع هو فيورنتينا الذي حقق فوزه الأول في السيري آ في الجولة الأخيرة على حساب سامبدوريا.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي موسم 2019-20، القنوات الناقلة، جدول الترتيب والغيابات قبل بداية الجولة.

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موعد مباريات الدوري الإيطالي 2019-20 - الجولة السادسة:

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الحكم يوفنتوس - سبال السبت 28 سبتمبر 2019،

29 محرم 1441،

15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 استاد آليانز ماركو بيتشينيني سامبدوريا - الإنتر السبت 28 سبتمبر 2019،

29 محرم 1441،

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 لويجي فيراريس جيانباولو كالفاريزي ساسوولو - أتالانتا السبت 28 سبتمبر 2019،

29 محرم 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN SPORTS HD 4 استاد مابي باولو فاليري نابولي - بريشيا الأحد 29 سبتمبر 2019،

30 محرم 1441،

12:30 مصر، 13:30 السعودية beIN SPORTS HD 4 سان باولو جيانلوكا مانيانيلي لاتسيو - جنوى الأحد 29 سبتمبر 2019،

30 محرم 1441،

15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 أوليمبيكو لوكا بايريتو ليتشي - روما الأحد 29 سبتمبر 2019،

30 محرم 1441،

15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 إيتوري جياردينيرو روزاريو أبيسو أودينيزي - بولونيا الأحد 29 سبتمبر 2019،

30 محرم 1441،

15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS HD 7 داتشيا أرينا أنطونيو جيوا كالياري - هيلاس فيرونا الأحد 29 سبتمبر 2019،

30 محرم 1441،

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 ساردينيا أرينا مانويل فولبي ميلان - فيورنتينا الأحد 29 سبتمبر 2019،

30 محرم 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN SPORTS HD 4 سان سيرو "جيوزيبي مياتزا" بييرو جياكوميلي بارما - تورينو الإثنين 30 سبتمبر 2019،

1 صفر 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN SPORTS HD 4 إينيو تارديني فيديريكو لا بينا

أبرز الغائبين عن الجولة السادسة في الدوري الإيطالي:

للإصابة للإيقاف ماركو بياتسا - يوفنتوس جيسون مورييو - سامبدوريا جيورجيو كيليني - يوفنتوس خاليدو كوليبالي - نابولي ماتيا دي شيليو - يوفنتوس رودريجو دي بول - أودينيزي دوجلاس كوستا - يوفنتوس لا يوجد دانيلو - يوفنتوس لا يوجد أليكس ساندرو - يوفنتوس لا يوجد محمد فارس - سبال لا يوجد مانولو جابياديني - سامبدوريا لا يوجد لويس مورييل - أتالانتا لا يوجد لورينزو تونيلي - نابولي لا يوجد دييجو بيروتي - روما لا يوجد دافيدي زاباكوستا - روما لا يوجد جنكيز أوندير - روما لا يوجد ليوناردو سبيناتزولا - روما لا يوجد ماتيا كالدارا - ميلان لا يوجد لوكاس باكيتا - ميلان لا يوجد

جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2019-20: