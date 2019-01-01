مواعيد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين

الغيابات، مواعيد المباريات، الحكام، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي 2019-20

أحمد جمال

تنطلق الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي موسم 2019-20 يوم الجمعة 20 سبتمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 21 محرم 1441 هجريًا، والتي سيفتتحها كالياري عندما يستضيف جنوى على ملعب سردينيا.

بينما يحل هيلاس فيرونا ضيفاً على يوفنتوس في ثاني أيام الجولة في تمام الساعة السادسة مساء يوم السبت بتوقيت القاهرة؛ وفي قمة الجولة سنكون على موعد مع ديربي ميلانو حيث يفتح السان سيرو أبوابة لاستضافة مباراة ميلان ضد الإنتر في تمام الساعة 8:45 مساء يوم السبت.

لوكاكو: مباراة سلافيا لم تكن مثالية والرد في ديربي ميلانو

بينما في اليوم الثالث من الجولة الرابعة من الدوري السعودي سيحل نابولي ضيفاً ثقيلاً على ليتشي بملعب فيا ديل ماري في تمام الساعة الثالثة عصراً، كما سيحل روما أيضاً ضيفاً على بولونيا على استاد ملعب ريناتو دالارا في نفس التوقيت.

وفي المساء يحل فيورنتينا ضيفاً على أتالانتا باستاد إنيو تارديني قبل أن يختتم لاتسيو الجولة عندما يستضيف بارما على ملعب الأولمبيكو.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي موسم 2019-20، القنوات الناقلة، جدول الترتيب والغيابات قبل بداية الجولة.

بونوتشي: الفوز بالدوري أهم من الأبطال

موعد مباريات الدوري الإيطالي 2019-20 - الجولة الرابعة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة كالياري - جنوى سردينيا الجمعة 20 سبتمبر 2019،

21 محرم 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN SPORTS HD 4 أودينيزي - بريشيا فريولي السبت 21 سبتمبر 2019،

22 محرم 1441،

15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 يوفنتوس - هيلاس فيرونا يوفنتوس السبت 21 سبتمبر 2019،

22 محرم 1441،

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 ميلان - الإنتر سان سيرو السبت 21 سبتمبر 2019،

22 محرم 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN SPORTS HD 4 ساسوولو - سبال تريكولوري الأحد 22 سبتمبر 2019،

23 محرم 1441،

12:30 مصر، 13:30 السعودية beIN SPORTS HD 4 سامبدوريا - تورينو لويجي فيراريس الأحد 22 سبتمبر 2019،

23 محرم 1441،

15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS HD 12 ليتشي - نابولي فيا ديل ماري الأحد 22 سبتمبر 2019،

23 محرم 1441،

15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 بولونيا - روما ريناتو دالارا الأحد 22 سبتمبر 2019،

23 محرم 1441،

15:00 مصر، 16:00 السعودية أتالانتا - فيورنتينا إنيو تارديني الأحد 22 سبتمبر 2019،

23 محرم 1441،

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 لاتسيو - بارما الأولمبيكو الأحد 22 سبتمبر 2019،

23 محرم 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN SPORTS HD 4

رسميًا - فيرونا وكالياري يفلتان من تهمة العنصرية في حق كيسي ولوكاكو أبرز الغائبين عن الجولة الرابعة في السيري آ

للإصابة للإيقاف فرانشيسكو كاساتا - جنوى دانييلي ديسينا - بريشيا ماركو بيناسي - فيورنتينا ماريو بالوتيلي - بريشيا لويس مورييل - أتالانتا رودريجو دي باول - أودينيزي جورجيو كيلليني - يوفنتوس ماريوش ستيمبينسكي - هيلاس فيرونا ماتيا دي شيليو - يوفنتوس دايفيد كالابريا - ميلان ماتيا بيرين - يوفنتوس لا يوجد جونزالو ماروني - سامبدوريا لا يوجد لورينزو تونيلي - نابولي لا يوجد دايفيد زاباكوستا - روما لا يوجد دييجو بيروتي - روما لا يوجد فيتوريو باريجيني - تورينو لا يوجد ماتيا كالدارا - ميلان لا يوجد أنطونيو كاندريفا - الإنتر لا يوجد

إنتر وميلان يتفقان على تفاصيل سان سيرو الجديد

ترتيب الدوري الإيطالي قبل الجولة الرابعة: