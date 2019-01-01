تحضيرات الأهلي للموسم الجديد | مواعيد المباريات، الصفقات الجديدة والراحلون عن الراقي

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي الودية التحضيرية للموسم الجديد 2019-20، ومن هم اللاعبون المنضمون حديثاً والراحلون؟

أحمد جمال

كان الموسم السابق للأهلي سيئاً للغاية على جميع النواحي، فقد عاني الراقي كثيراً من عدم ثبات الفريق والنتائج الكثيرة المتخبطة، فعلى مستوى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لم يستطع سوى أن يُحرز المركز الرابع بصعوبة وبرصيد 55 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن التعاون صاحب المركز الثالث برصيد 56 نقطة، وبالطبع هذا المركز لا يؤهل الإمبراطور إلى دوري أبطال آسيا الموسم القادم، ولكن لحسن الحظ أن التعاون صاحب المركز الثالث في الدوري السعودي أستطاع ان يحقق بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ليُتيح النصف مقعد لدوري الأبطال إلى الأهلي صاحب المركز الرابع الذي سيُشارك في الملحق.

وعلى ذكر بطولة الكأس فالراقي لم يُحقق أيضاً المستوى المطلوب منه في البطولة، فقد تم إقصائه من دور الـ16 على يد الوحدة بعد التعادل بنتيجة (1-1) والإحتكام لركلات الترجيح التي رفضت صعود الإمبراطور لدور الـ8، ومن كأس خادم الحرمين الشريفين إلى كأس العرب للأندية الأبطال التي عاند فيها الحظ قلعة الكؤوس مرة آخرى عندما اصطدم بالهلال في نصف النهائي، ورغم انتصار الأهلي في لقاء الذهاب بهدف دون رد إلا أنه هُزم بنفس النتيجة في لقاء الإياب، ليخوض مرة آخرى تجربة الإقصاء عن طريق الركلات الترجيحية التي تعانده للمرة الثانية فى الموسم.

ولكن هُناك أمل لإجتناب الراقي للموسم الصفري والسئ على جماهيره، فقد استطاع بالفعل أن يصل إلى دور الـ16 من البطولة الأهم ف آسيا وهي بطولة دوري أبطال آسيا بعد توصفه للمجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط خلف السد المتصدر برصيد 10 نقاط، ليتأهل لمواجهة الهلال متصدر المجموعة الثالثة في دور إقصائي للمرة الثانية في الموسم.

يعيش الأهلي حالياً مرحلة صعبة ولابد أن يخرج منها سريعاً لإستكمال مشواره في دوري أبطال آسيا وللاستعداد للموسم القادم بكل قوة، ولن يتم هذا بالطبع سوى باستقطاب عناصر جديدة في الفريق ومحاولة إصلاح العيوب التي ظهر عليها الفريق في الموسم الماضي والتي من أهمها هو خط الدفاع، فخط دفاع الراقي أنهى موسم من أسوأ مواسمه على الإطلاق حيث تلقى مرماهم 41 هدفاً في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ناهيك عن باقي البطولات.

ونحن الآن في فترة راحة اللاعبين ولكنها ليست راحة للإداريين الذين لا يهدأون لمواصلة البحث والتنقيب عن الصفقات الأصلح في سوق الانتقالات الأهم والأكبر في الموسم.

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وفي هذا التقرير يقدم جول كل ما تريد معرفته عن الجولة الصيفية للأهلي استعداداً لموسم 2019-20، جدول مباريات الراقي التحضيرية، موعد انطلاق مبارياته في الموسم الجديد وأكثر من ذلك.

جدول مباريات الأهلي قبل إنطلاق موسم 2019-20

المباراة البطولة الموعد الملعب فاراجدين - الأهلي مباراة ودية 14 يوليو 2019 ميلادياً،

11 ذو القعدة 1440 هجرياً لم يتحدد بعد الأهلي - إف سي آيندهوفن 26 يوليو 2019 ميلادياً،

23 ذو القعدة 1440 هجرياً

15:30 السعودية صباح الأربعاء، 14:30 مصر ملعب مصري لم يتحدد بعد الأهلي - الهلال دوري أبطال آسيا الثلاثاء 6 أغسطس 2019،

5 ذو الحجة 1440

00:00 السعودية صباح الأربعاء، 23:00 مصر مدينة الملك عبد الله الرياضية الهلال - الأهلي الثلاثاء 13 أغسطس 2019،

12 ذو الحجة 1440

00:00 السعودية صباح الأربعاء، 23:00 مصر ملعب جامعة الملك سعود

سيخوض الأهلي خلال معسكره مباراتين وديتين الأولى ضد نادي فاراجدين الكرواتي يوم 14 يوليو 2019 ميلادياً، 11 ذو القعدة 1440 هجرياً، ثم المباراة الودية الثانية التي ستكون ضد إف سي آيندهوفن والتي سُتقام يوم 26 يوليو 2019 ميلادياً، 23 ذو القعدة 1440 هجرياً.

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ثم سيخوض أيضاً الراقي مباراتي الذهاب والعودة من دور الـ16 لدوري أبطال آسياً والتي يواجه فيها الهلال، وقد جُدولت المباراتين لتكون مباراة الذهاب بمدينة الملك عبد الله الرياضية يوم الثلاثاء 6 أغسطس القادم، الموافق 5 ذو الحجة، على أن تكون مباراة العودة على أرض الموج الأزرق يوم 13 من نفس الشهر على استاد جامعة الملك سعود.

سوق انتقالات الأهلي في صيف 2019

أنهى الأهلى حتى الآن ثلاث صفقات الأولى كانت بضم خالد البركة مدافع الحزم، والثانية كانت بضم اللاعب يزيد بكر لاعب خط وسط الفيصلي، ثم الصفقة الآخيرة التي ضم فيها الراقي مدافع القادسية السابق محمد عبده خبراني الذي أنتهى عقده مع فريقه السابق لينتقل كلاعب حر إلى صفوف الإمبراطور.

كما تعاقد الفريق مع المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش الذي كان مُدرباً لبيروزي الإيراني في صفقة تمتد لموسمين وحتى 2021، بعد أن عانى الفريق من الإدارة الفنية خلال الموسم الماضي حيث تعاقب على تدريبه ثلاث مديريين فنيين طوال الموسم.

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صفقات الأهلي في صيف 2019: