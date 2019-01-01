كأس ملك إسبانيا 2018-19 | مواعيد مباريات إياب ربع النهائي، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين

كل ما تريد معرفته عن إياب دور الـ8 من كأس ملك إسبانيا 2018-19، مواعيد المباريات، القنوات الناقلة لها وأبرز الغائبين

أحمد رضوان | تويتر

انطلقت مباريات إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا يوم الثلاثاء 29 يناير 2019 ميلادياً، الموافق 23 جمادى الأولى 1440 هجرياً، وكانت البداية في الميستايا، عندما حل خيتافي ضيفاً على فالنسيا، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بانتصار الفريق العاصمي بهدفٍ نظيف، ما يعني أن الخفافيش كانوا في حاجة للفوز بأي نتيجة بفارق هدفين للعبور إلى نصف النهائي، وبالفعل انتصروا بثلاثة أهدافٍ لهدف.

سيواجه ريال بيتيس إسبانيول في اليوم الثاني من هذا الدور، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل إيجابياً بهدفٍ لمثله في كتالونيا، ما يعني أن الماجيكو في حاجة للأي انتصار أو تعادل إيجابي بهدفين لمثلهما على الأقل للعبور، أما الفريق الأندلسي فيكفيه التعادل السلبي للتأهل.

سيستضيف برشلونة في اليوم الثاني إشبيلية في قمة مباريات إياب ربع النهائي، ويحتاج البلاوجرانا إلى الانتصار بفارق ثلاثة أهداف للصعود لنصف النهائي، فزملاء بن يدير انتصروا في الذهاب بهدفين نظيفين، أما ختام مباريات الإياب فستكون بين ريال مدريد وجيرونا الذي خسر في الذهاب بأربعة أهدافٍ لهدفين، وهذا يعني أن الميرينجي يكفيه التعادل أو حتى الخسارة بهدفٍ نظيف للعبور.

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مواعيد مباريات إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2018-19

المباراة الموعد الملعب الحكم القناة الناقلة فالنسيا - خيتافي الثلاثاء 29 يناير 2019 ميلادياً،

23 جمادي الأولى 1440 هجرياً،

22:30 بتوقيت مصر، 23:30 بتوقيت السعودية ميستايا تشافيير فيرنانديز beIN SPORTS HD 3 ريال بيتيس - إسبانيول الأربعاء 30 يناير 2019 ميلادياً،

24 جمادي الأولى 1440 هجرياً،

20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت السعودية بينيتو فيامارين ريكاردو بينجويتشيا beIN SPORTS HD 3 برشلونة - إشبيلية الأربعاء 30 يناير 2019 ميلادياً،

24 جمادي الأولى 1440 هجرياً،

22:30 بتوقيت مصر، 23:30 بتوقيت السعودية كامب نو خوسيه مارتينيز beIN SPORTS HD 3 جيرونا - ريال مدريد الخميس 31 يناير 2019 ميلادياً،

25 جمادي الأولى 1440 هجرياً،

22:30 بتوقيت مصر، 23:30 بتوقيت السعودية مونتيليفي خوان مونويرا beIN SPORTS HD 3

أبرز الغائبين عن إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2018-19