موعد مباراة ليفربول ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول وميلان في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021-22، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف ستاد آنفيلد مباراة قوية تجمع بين ليفربول وميلان في الجولة الأولى من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2021-22.

سبق للفريقين أن التقيا في مباراتين فقط في دوري الأبطال، كانت في النهائي، الأولى هي نهائي اسطنبول الشهير في 2005 والذي عاد فيه نادي ليفربول من بعيد وتعادل مع الروسونيري بعد أن كان متقدمًا بثلاثة أهدافٍ دون رد، وفاز بالكأس بركلات الترجيح.

أما المباراة الثانية فكانت في نهائي دوري أبطال أوروبا 2007، وانتهت لصالح نادي ميلان بهدفين لهدف.

جدول مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2021-2022 والقنوات الناقلة

والآن نستعرض معًا موعد مباراة ليفربول وميلان، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة ليفربول ضد ميلان؟

موعد مباراة ليفربول وميلان هو يوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021 في ملعب آنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وميلان؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة ليفربول وميلان على beIN SPORTS PREMIUM 1.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة أيضًا عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ليفربول - ميلان الأربعاء 15 سبتمبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 1 آنفيلد

التشكيل المتوقع لليفربول

يغيب عن ليفربول في مباراة ميلان الثلاثي إيليوت وفيرمينو وويليامز للإصابة، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب يورجن كلوب على التشكيل الآتي..

الملك المصري يواصل كتابة التاريخ وينضم لنادي المائة! 💯



محمد صلاح يصل للهدف رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز 🇪🇬👑



ومازال هُناك المزيد من @MoSalah .. 💫 pic.twitter.com/mJM51R12b0 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 12, 2021

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندرو روبرتسون - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - ترينت ألكساندر آرنولد

تياجو ألكانتارا - فابينيو - جوردان هندرسون

ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح

التشكيل المتوقع لميلان

سيغيب عن ميلان لاعب واحد فقط للإصابة هو كرونيتش، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب ستيفانو بيولي بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

مايك ماينان

تيو هيرنانديز - سيمون كيير - فيكايو توموري - دافيدي كالابريا

فرانك كيسييه - إسماعيل بن ناصر

أنتي ريبيتش - براهيم دياز - أليكسيس ساليماكرس

زلاتان إبراهيموفيتش