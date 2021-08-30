موعد مباراة قطر وصربيا في تصفيات كأس العالم أوروبا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة منتخب قطر ضد منتخب صربيا في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف منتخب قطر في معسكره الإعدادي في سبتمبر 2021 المقام في المجر منتخب صربيا، وذلك في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

يشارك المنتخب القطري في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2022، وتحديدًا مع منتخبات المجموعة الأولى المؤهلة للمونديال عن القارة العجوز، لكن دون احتساب النقاط أو تأثير على المجموعة، وذلك للإعداد للمعترك العالمي المنتظر العام القادم.

كانت أول مباريات قطر في تصفيات أوروبا للمونديال ضد لوكسمبورج وفاز بهدفٍ نظيف، ثم واجه منتخب آذربيجان وفاز عليه بهدفين لهدف.

شارك منتخب قطر كذلك في الكأس الذهبية للكونكاكاف في يوليو الماضي، ونجح في الوصول لنصف النهائي قبل أن يخرج من أمريكا بالخسارة بهدفٍ دون الرد.

جدول مباريات منتخب قطر في تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا

وهنا نتعرف على موعد مباراة قطر وصربيا في تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

متى مباراة منتخب قطر ضد صربيا؟

موعد مباراة منتخب قطر ضد جمهورية أيرلندا هو يوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021، وستقام على ملعب ناجيردي بالمجر.

وستنطلق صافرة بداية المباراة الساعة 9:45 مساءً بتوقيت قطر، 8:45 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة قطر وصربيا؟

ستذاع مباراة قطر وصربيا على مجموعة قنوات بي إن سبورتس، وستذاع على القناة الأولى beIN SPORTS HD 1.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب قطر - صربيا الأربعاء 1 سبتمبر 2021،

21:45 قطر، 20:45 مصر beIN SPORTS HD 1 ستاد ناجيردي

التشكيل المتوقع لمنتخب قطر

يغيب عن منتخب قطر في التصفيات الأوروبية في سبتمبر 2021 محمد مونتاري للإصابة، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب فليكس سانشيز بالتشكيل التالي..

إصابة لاعب منتخبنا الوطني محمد مونتاري و غيابه عن مباريات العنابي في التصفيات الأوروبية.



ماعليك شر وترجع أقوى🙏 #منتخب_قطر_في_أوروبا pic.twitter.com/PMTEaD6mFx — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) August 29, 2021

التشكيل | 3-5-2

مشعل برشم

عبد الكريم حسن - بوعلام خوخي - بسام الراوي

همام الأمين - عبد العزيز حاتم - كريم بوضياف - حسن الهيدوس - بيدرو

المعز علي - أكرم عفيف

التشكيل المتوقع لمنتخب صربيا

من المتوقع أن يبدأ المدرب دراجان ستويكوفيتش بالتشكيل التالي..

التشكيل | 3-5-2

بريدراج رايكوفيتش

ستراهينيا بافلوفيتش - ستيفان ميتروفيتش - أوروش سبايتش

فيليب كوستيتش - نيمانيا ماكسيموفيتش - نيمانيا جوديلي - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - نيمانيا رادونيتش

دوشان تاديتش - ألكساندر ميتروفيتش