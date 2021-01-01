موعد مباراة الهلال ضد الوحدة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال ضد الوحدة في الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-21، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يحل الهلال ضيفًا ثقيلاً على الوحدة في الجولة 23 من الدوري السعودي 2020-21، وذلك على ملعب الملك عبد العزيز.

فاز الزعيم في مباراته الأخيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بصعوبة على الرائد بهدفين لهدف، فصعد رصيده إلى 42 نقطة وأصبح الفارق بينه وبين الشباب المتصدر هو 3 نقاطٍ فقط.

أما الوحدة، فكانت آخر مبارياته ضد الانحاد وخسر بأربعة أهدافٍ لهدفين، ليواصل النمور مطاردة الأزرق، ويتوقف رصيد المارد الأحمر عند النقطة 27 في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي.

فيديو: ملخص مباراة الهلال والرائد في الدوري السعودي 2021

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الهلال والوحدة في الجولة 23 من الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الهلال ضد الوحدة؟

موعد مباراة الهلال ضد الوحدة هو يوم الخميس 11 مارس 2021 ميلاديًا، الموافق 27 رجب 1442 هجريًا، على ملعب الملك عبد العزيز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة الساعة 7:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 6:05 بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوحدة؟

تمتلك شبكة قنوات السعودية الرياضية، حقوق إذاعة مباريات الدوري السعودي، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة عبر شاشتها.

وإن لم تستطع المشاهدة، يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الهلال والوحدة عبر موقع جول والذي سيبدأ قبل المباراة بنصف ساعة تقريبًا.