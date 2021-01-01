موعد مباراة الهلال واستقلول في دوري أبطال آسيا 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد نادي استقلول في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

بعد فوزه على شباب الأهلي، يستعد نادي الهلال السعودي لمواجهة قوية ضد نادي استقلول في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2021.

تعادل الهلال في المباراة الأولى في دوري الأبطال مع نادي أجمك، وبعد الفوز على الأحمر الإماراتي أصبح رصيده 4 نقاط وصعد إلى صدارة المجموعة الأولى في البطولة الآسيوية.

أما نادي استقلول فقد تعادل مع شباب الأهلي في المباراة الأولى، وذلك قبل أن يفوز على أجمك في المباراة الثانية، ليتساوى في الرصيد مع الزعيم، لكنه في المركز الثاني في ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن نادي الهلال.

جدول مباريات ومجموعة الهلال في دوري أبطال آسيا 2021

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الهلال واستقلول في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2021 والقنوات الناقلة.

متى مباراة الهلال واستقلول في دوري أبطال آسيا 2021؟

موعد مباراة الهلال واستقلول في دوري أبطال آسيا هو يوم الأربعاء 21 أبريل 2021، الموافق 9 رمضان 1442 هجريًا، وستقام في ستاد الأمير فيصل بن فهد.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال واستقلول؟

لم تحصل أي قناة عربية على حقوق بث دوري أبطال آسيا عبر شاشتها، ولا يمكن متابعة المباريات إلا عبر منصة GSA.

إذا لم تتمكن من الوصول مباشرةً إلى الموقع المخصص لبث مباراة الهلال واستقلول، فعليك ترقب خدمة البث المباشر عبر موقع جول، والتي ستتيح لك معرفة جميع تفاصيل المباراة قبل وأثناء انطلاقها.