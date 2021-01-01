موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الإنتاج الحربي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الإنتاج الحربي المؤجلة من الجولة 16 في الدوري المصري الممتاز 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة؟

يحل الزمالك ضيفًا على الإنتاج الحربي في ستاد السلام بالقاهرة، وذلك في مباراة مؤجلة من الجولة 16 في الدوري المصري الممتاز 2021.

مُني نادي الزمالك بهزيمة في مباراته الأخيرة في الدوري، والتي كانت ضد الغريم التقليدي الأهلي، ليتوقف رصيده عند النقطة 33 في الصدارة، ويصبح الفارق بين القلعتين البيضاء والحمراء هو 3 نقاطٍ فقط.

ستكون هذه المباراة هي مباراة القمة والقاع، فالإنتاج الحربي يقبع في المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة، لكن على الزمالك الحذر، فقد تحسنت نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، ولن تكون المباراة سهلة على الفارس الأبيض الجريح.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

والآن نتعرف على موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الزمالك والإنتاج؟

موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي هو الخميس 22 أبريل 2021 بستاد السلام.

فيديو: أهداف مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2021

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإنتاج؟

تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية، وستذاع المباراة عبر شاشتها.

أما إذا لم تستطع المشاهدة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك والإنتاج الحربي كتابيًا عن طريق النسخة العربية من موقع جول.