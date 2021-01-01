موعد مباراة الزمالك القادمة ضد سيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا المؤجلة من الجولة 15 في الدوري المصري الممتاز 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة؟

بعد هزيمة صعبة من الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا، يستضيف الزمالك نادي سيراميكا كليوباترا في المباراة المؤجلة من الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز 2021.

يعيش الفارس الأبيض في الفترة الأخيرة أيامًا لا يحسد عليها، فقبل الهزيمة من الشقيق التونسي في الأميرة السمراء، تعادل مع وادي دجلة محليًا ومع تونجيت قاريًا سلبيًا بدون أهداف، وهو الأمر الذي يهدد صدارة نادي الزمالك في الدوري المصري، ويبعده عن التأهل عن مجموعته في دوري أبطال إفريقيا.

جمع الزمالك في الدوري 30 نقطة من 13 مباراة ينفرد بهم بالقمة حتى الآن، لكنه مهدد بقوة من الأهلي الذي يمتلك 24 نقطة من 10 مبارياتٍ فقط.

يقدم نادي سيراميكا كليوباترا موسمًا رائعًا، فرغم أنه موسمه الأول في الدوري المصري الممتاز، يحتل الفريق المركز السابع برصيد 21 نقطة، جمعهم من 14 مباراة، فاز في 5 منهم وتعادل في 6 وخسر 3 مبارياتٍ فقط.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

متى مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا؟

موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا هو يوم الخميس 11 مارس 2021، وستقام في ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا؟

تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية، وستذاع المباراة عبر شاشتها.

أما إذا لم تستطع المشاهدة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك وسيراميكا كتابيًا عن طريق النسخة العربية من موقع جول.