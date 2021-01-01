موعد مباراة الزمالك القادمة ضد وادي دجلة والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد وادي دجلة في الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة؟

يحل الزمالك ضيفًا ثقيلاً على وادي دجلة في الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز، وذلك في ستاد السلام يوم الإثنين 1 مارس 2021.

خاض الفارس الأبيض رحلة إفريقية كانت سلبية بامتياز، فقد واجه نادي تونجيت السنغالي في ثانٍ مبارياته في دوري أبطال إفريقيا، وتعادل سلبيًا من جديد بعد أن تعادل في الأولى مع مولودية الجزائر بنفس النتيجة.

على الصعيد المحلي يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة، متفوقًا على مصر المقاصة الثاني بسبع نقاط، وعلى الأهلي الثالث بثمان نقاط، لكن الأبيض خاض 12 مباراة حتى الآن في الدوري، فيما خاض المارد الأحمر 9 مباريات فقط.

على الجانب الآخر، يعيش وادي دجلة موسمًا للنسيان، فهو في المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، ويحتاج إلى 3 نقاط للخروج من منطقة الهبوط.

وفي هذا التقرير، سنتعرف على موعد مباراة الزمالك ضد وادي دجلة والقنوات الناقلة.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الزمالك ضد وادي دجلة؟

موعد مباراة الزمالك ضد وادي دجلة هو يوم الإثنين 1 مارس 2021، وستقام على ستاد السلام.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد وادي دجلة؟

تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية، وستذاع المباراة عبر شاشتها.

أما إذا لم تستطع المشاهدة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة مباراة الزمالك ضد وادي دجلة كتابيًا عن طريق خدمة البث المباشر التي تقدمها النسخة العربية من موقع جول.