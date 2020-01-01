موعد مباراة الزمالك القادمة ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد طلائع الجيش في إطار استعدادات الفريقين لعودة الدوري المصري الممتاز، وتقام المباراة على استاد برج العرب

يستضيف الزمالك على استاد برج العرب نادي طلائع الجيش غدًا الأربعاء 29 يوليو 2020، وذلك في إطار استعدادات الفريقين لعودة الدوري المصري الممتاز.

توقف الدوري المصري في مارس الماضي بعد تفشي فيروس كورونا، وقد تقرر عودة النشاط من جديد في 6 أغسطس القادم، بعد قرار من اتحاد الكرة قوبل بالرفض من بعض الأندية، لعل أبرزهم الفارس الأبيض.

قبل التوقف بسبب فيروس كورونا كان الفارس الأبيض في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الأبيض والأزرق السماوي الثالث، ونقطتين عن المقاولون العرب الثاني، وبفارق كبير عن الأهلي المتصدر هو 18 نقطة.

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كانت أولى وديات الزمالك قبل العودة ضد سموحة وانتهت بفوزه بخمسة أهدافٍ لهدف، ثم كان الأبيض على موعد مع قمة قوية ضد بيراميدز خسرها بهدفٍ نظيف، وذلك قبل أن يواجه وادي دجلة ويفوز بالأربعة، وأخيرًا واجه طنطا وفاز عليه 2-1.

ستكون مباراة الزمالك الأولى في الدوري المصري هي الأولى بعد توقف الكورونا، وسيواجه فيها النادي المصري في السادس من أغسطس القادم.

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ما هو موعد مباراة الزمالك ضد طلائع لجيش؟

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش الودية هو الأربعاء 29 يوليو 2020، وسيقام على استاد برج العربية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، الساعة السابعة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش؟

ستُذاع مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش على قناة الزمالك، كما كان الحال في جميع الوديات السابقة.