موعد مباراة الأهلي وصنداونز في دوري أبطال إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد صنداونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة لمباراة المارد الأحمر؟

اسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا 2021 للدور ربع النهائي عن مواجهة صعبة أصبحت معتادة في السنوات الأخيرة بين الأهلي وصنداونز، ستقام مباراتها الأولى في القاهرة والثانية في جنوب إفريقيا.

حصد نادي صنداونز صدارة المجموعة الثانية في الأميرة السمراء هذا الموسم على حساب شباب بلوزداد الجزائري ومازيمبي والهلال السوداني، أما النادي الأهلي، فتأهل كوصيف عن المجموعة الأولى رفقة سيمبا وعلى حساب فيتا كلوب والمريخ السوداني.

هذا الموسم الثالث على التوالي الذي تسفر قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا فيه عن مواجهة الأهلي وصنداونز، وكانت البداية بخماسية الأصفر الجنوب إفريقي التي أقصت المارد الأحمر من البطولة، لكن البطل التاريخي للأميرة السمراء رد الصاع في الموسم الماضي وتأهل على حساب فريق مدربه الحالي آنذاك موسيماني، فلمن ترجح الكفة هذا الموسم؟

جدول مباريات وترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2021

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الأهلي ضد صانداونز والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الأهلي وصنداونز؟

لم يتحدد موعد مباراة الأهلي وصنداونز بشكلٍ نهائي حتى الآن، لكنها ستقام في أحد يومي 14 و15 مايو 2021.

ستُلعب مباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الفريقين على الملعب التاريخي للكرة المصرية، وهو ستاد القاهرة الدولي.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصنداونز؟

تذاع مباريات دوري أبطال إفريقيا 2021 بشكلٍ حصري على مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، ومن المتوقع أن تكون القناة الناقلة لمباراة الأهلي وصنداونز هي beIN Sports HD 4.

إذا لم تستطع المشاهدة عبر التلفاز، يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي وصنداونز عبر موقع جول ، والتي ستنقل لك جميع مجريات المباراة لحظة بلحظة.