موعد مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية، القنوات الناقلة والتذاكر

تعرف على موعد مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2020، وما هي القنوات الناقلة وتشكيل الفريقين وكيف تحصل على تذكرة حضور المباراة؟

بعد مباراة تاريخية بين الأهلي وبايرن ميونخ، يستعد المارد الأحمر لخوض مباراة صعبة أخرى في كأس العالم للأندية ضد نادي بالميراس البرازيلي يوم الخميس القادم 11 فبراير 2021.

وصل النادي الأهلي للمونديال بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه على حساب الغريم التقليدي الزمالك، وفي مستهل مشواره واجه الدحيل القطري وفاز عليه بهدفٍ نظيف، لكنه اصطدم بالعملاق البافاري في المباراة الثانية وخسر منه بهدفين نظيفين.

يشارك نادي بالميراس في كأس العالم للأندية بعد فوزه بكوبا ليبرتادوريس، وفي مفاجأة قوية خسر أولى مبارياته في المونديال بهدفٍ نظيف من تيجرس المكسيكي، ليضرب موعدًا مع الأهلي في مباراة تحديد المركز الثالث.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الأهلي وبالميراس والقنوات الناقلة والتشكيل وأكثر من ذلك..

ما هو موعد مباراة الأهلي وبالميراس؟

موعد مباراة الأهلي وبالميراس هو يوم الخميس القادم 11 فبراير 2021 ميلاديًا، الموافق 29 جمادى الآخرة 1442 هجريًا.

ستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستقام على ملعب المدينة التعليمية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق النقل الحصري لمباريات كأس العالم للأندية 2020، وستذاع المباراة على القناة الأولى.

لكن، إذا لم تكن مشترك فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي وبالميراس في المونديال عن طريق خدمة البث المباشر التي يوفرها موقع جول لكل متابعيه.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأهلي - بالميراس الخميس 11 فبراير 2021،

29 جمادى الآخرة 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 ستاد المدينة التعليمية

كيف تحصل على تذكرة مباراة الأهلي والدحيل؟

وضعت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية نظامًا لبيع التذاكر، وقد قامت بتقسيم عملية البيع على مرحلتين، مرحلة البيع لحاملي البطاقات الائتمانية، ومرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة.

اضغط هنا لحجز تذاكر كأس العالم للأندية

بدأت المرحلة الأولى في 18 يناير واستمرت حتى 24 يناير 2021، وفي نفس اليوم بدأت المرحلة الثانية التي ستستمر حتى نهاية البطولة في 11 فبراير 2021.

ما هي شروط الحصول على تذكرة لكأس العالم للأندية؟

هناك مجموعة من الشروط التي وضعتها اللجنة المنظمة لاستلام تذكرة كأس العالم للأندية، وقد قسمت الطالبين إلى شريحتين:

المشجعون الذين أخذوا جرعتين من لقاح فيروس كورونا أو أصيبوا بعد 1 أكتوبر 2020، سيحصلون على تذاكرهم في أي وقت من مركز قطر الوطني للمؤتمرات، لكن قبل المباراة بما لا يقل عن 72 ساعة. المشجعون الذين لم يصابوا أو يأخذوا اللقاح أو الذين أصيبوا قبل 1 أكتوبر 2020، يجب عليهم إجراء فحص فيروس كورونا في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، وذلك قبل الحصول على التذكرة، وسيكون الحد الأقصى أيضًا 72 ساعة قبل المباراة.

نظرًا لاعتبارات الوقاية من فيروس كورونا، سيقتصر دخول دولة قطر على المقيمين ببطاقات الهوية السارية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، كذلك حاملي تصاريح دخول استثنائية.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الأهلي وبالميراس؟

تتفاوت أسعار تذاكر كأس العالم للأندية بحسب الدور الذي تقام فيه المباراة، وكل لقاء يختلف فيه السعر بحسب الفئة.

حصرياً لحاملي بطاقات @Visa 💳!



احصلوا على تذاكر #كأس_العالم_للأندية FIFA قطر ٢٠٢٠™ ابتداء من اليوم ١٨ يناير حتى الخميس ٢١ يناير على موقع 👇 @fifacom_ar

🎟️ https://t.co/nrZvhjV66W 🎟 pic.twitter.com/FAJiR6ByV3 — Road to 2022 (@roadto2022) January 18, 2021

هناك 3 فئات لتذاكر مباراة الأهلي وبالميراس في كاس العالم للأندية، ويتغير السعر بتغير الفئة بالتأكيد.

الدور الفئة 1 الفئة 2 الفئة 3 مباراة تحديد المركز الثالث والنهائي 300 150 70

*الأسعار بالريال القطري

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي

يغيب عن قائمة الأهلي وليد سليمان وجونيور أجايي للإصابة، كما استبعد رامي ربيعة ولم يسافر مع الفريق.

بيتسو موسيماني 🗣

💬" حزين للخسارة ونتطلع إلى تحقيق المركز الثالث في البطولة أمام بالميراس"🦅

🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/afHemzEbJy — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 8, 2021

تعرض على معلول للإصابة في مباراة الأهلي وبايرن ميونخ، ومن المتوقع أن يغيب عن مباراة بالميراس المحددة للمركز الثالث، وسيقوم موسيماني بالدفع بياسر إبراهيم بجانب بدر بانون في قلب الدفاع، وسيشرك أيمن أشرف كظهير أيسر.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - بدر بانون - محمد هاني

حمدي فتحي - عمرو السولية

طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات

والتر بواليا

التشكيل المتوقع لنادي بالميراس

لا توجد غيابات في تشكيل نادي بالميراس التي بدأت مباراة تيجرس في كأس العالم للأندية، ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي..

التشكيل | 4-1-4-1

ويفرتون

ماتياس فينيا - جوستافو جوميز - لوان - ماركوس روخا

دانيلو

روني - زي رافائيل - رافائيل فيجا - جابرييل مينينو

لويز أدريانو