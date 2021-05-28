موعد مباراة الأهلي القادمة ضد إنبي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد إنبي في دور 16 من كأس مصر 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة للمباراة التي تقام في ستاد القاهرة الدولي؟

بعد فوز مستحق على نهضة بركان فاز به بكأس السوبر الإفريقي للمرة السابعة في تاريخه، يعود الأهلي للمنافسة المحلية بمباراة ضد إنبي في دور 16 من كأس مصر 2021.

كانت بداية النادي الأهلي في كأس مصر من دور 32، وقابل خلاله نادي النصر وانتصر عليه بهدفين لهدف، كذلك استهل نادي إنبي مشواره في الكأس من نفس الدور، وفاز فيه على نبروه بهدفين لهدف.

بحسب قرعة كأس مصر 2021، سيلتقي الفائز من الفريقين بالفائز من مباراة سموحة ضد بيراميدز، ويمني عشاق الكرة المصرية بأن تكون مباراة ربع النهائي بالطبع قمة مبكرة بين الكبيرين الأهلي وبيراميدز.

والآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الأهلي وإنبي والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الأهلي وإنبي؟

موعد مباراة الأهلي وإنبي هو يوم الجمعة 4 يونيو 2021، وستقام في ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي؟

تمتلك مجموعة قنوات أون تايم سبورت حقوق إذاعة البطولات المصرية، وبالطبع حقوق بث كأس مصر 2021.

إذا لم تتمكن من المشاهدة، يمكنك ترقب البث المباشر لمباراة الأهلي وإنبي عبر موقع جول، والذي يبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.