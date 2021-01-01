موعد مباراة الأهلي السعودي القادمة ضد الرائد والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي السعودي ضد الرائد في الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يستضيف الأهلي السعودي في الجوهرة المشعة نادي الرائد، وذلك ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري السعودي 2021.

سحق الفتح الراقيفي آخر مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بأربعة أهدافٍ لهدف، ليتراجع الأهلي للمركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة، بعد أن كان منافسًا على اللقب حتى الثلث الأخير من الموسم.

أما نادي الرائد، فقد نجح في حصد نقطة ثمينة من الاتحاد في الجولة الأخيرة من الدوري، ليبتعد ولو قليلاً عن مناطق الهبوط، حيث أصبح رصيده 29 نقطة بفارق نقطتين عن الوحدة صاحب المركز الرابع عشر.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الأهلي السعودي ضد الرائد في الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021 والقنوات الناقلة.

متى مباراة الأهلي السعودي والرائد؟

موعد مباراة الأهلي السعودي ضد الرائد، هو يوم الخميس 8 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442، وستقام في مدينة الملك عبد الله الرياضية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة 8:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:50 بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي السعودي والرائد؟

تنقل البطولات السعودية حصريًا على القنوات الرياضية السعودية، وتذاع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على شاشتها بكل تأكيد.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي السعودي ضد الرائد عبر موقع جول.