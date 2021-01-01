موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الاتحاد السكندري والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الاتحاد السكندري في الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يحل النادي الأهلي ضيفًا ثقيلاً على الاتحاد السكندري في ستاد الإسكندرية، وذلك في الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز 2020-2021.

خسر الأهلي في مفاجأة من العيار الثقيل من غزل المحلة في مباراته الأخيرة بهدفٍ نظيف، ليتوقف رصيده عند النقطة 37 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، بفارق 4 مباريات عن الزمالك المتصدر، لكن فرصة المارد الأحمر لاتزال سانحة في الانقضاض على الصدارة، فهو متأخر عن الفارس الأبيض بمباراتين.

موسم الاتحاد السكندري مغاير تمامًا عن سابقيه، فالفريق يسير بخطى ثابتة ويتواجد في المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن المصري الرابع، وقد تعادل في الديربي السكندري في المباراة الأخيرة له في الدوري مع نادي سموحة.

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وفي التقرير التالي، سنستعرض معًا موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري؟

موعد مباراة الأهلي والاتحاد هو الخميس 6 مايو 2021، وستقام في ستاد الإسكندرية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد؟

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورتس، مباريات الدوري المصري بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بنقل مباراة الأهلي والاتحاد.

وإذا لم تتمكن من مشاهدة المباراة، يمكنك متابعة البث المباشر المباراة عن طريق موقع جول .