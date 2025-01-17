موعد مباراة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس وميلان في الجولة الـ 21 من الدوري الإيطالي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب أليانز ستاديوم، قمة من قمم الكرة الإيطالية، والتي ستجمع يوفنتوس مع ميلان، ضمن إطار مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الإيطالي 2024-2025.

يوفنتوس، يدخل المباراة بهدف مصالحة جماهيره، عقب التعثر في آخر ثلاث مباريات بالتعادل، ويسعى لاستعادة نغمة الانتصارات للاقتراب أكثر من المربع الذهبي.

على الجانب الآخر، ميلان يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق لقب السوبر الإيطالي، والفوز في آخر مبارياته أمام كومو، يستهدف مواصلة النتائج الإيجابية، لتحسين مركزه في الدوري.

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ويحتل يوفنتوس، المركز الخامس في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 34 نقطة، على الجانب الآخر يأتي ميلان في المركز السابع وفي جعبته 31 نقطة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة يوفنتوس وميلان، في الجولة الـ 21 من الدوري الإيطالي 2024-2025، والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي 2024-2025 ؟

موعد مباراة يوفنتوس وميلان في الجولة الـ 21 من الدوري الإيطالي 2024-2025 هو يوم السبت السبت 18 يناير 2025، على ملعب أليانز ستاديوم.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، لذا يمكنك مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان عبرها.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق يوفنتوس - ميلان السبت 18 يناير 2025،

19:00 مصر، 20:00 السعودية AD Sports Premium 1 أليانز ستاديوم فارس عوض

تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام ميلان في الدوري الإيطالي 2024-2025:

التشكيل| 4-3-3 حراسة المرمى ميشيل دي جريجوريو خط الدفاع نيوكولو سافونا - فيديريكو جاتي - بيير كالولو - أندريا كامبياسو خط الوسط كيفرين تورام - مانويل لوكاتيلي - ويستون ماكيني خط الهجوم يلديز - تيموثي وياه - تيون كوبيمنيريس

تشكيل ميلان المتوقع أمام يوفنتوس في الدوري الإيطالي 2024-2025: